Haval F7, который будут собирать в России, у себя на родине обошел по продажам Volkswagen Tiguan



Фото: Haval

В январе 2019 года модель вошла в десятку популярных SUV на китайском рынке с показателем чуть более 15.000 проданных экземпляров. Кроссовер смог обойти по продажам Volkswagen Tiguan, который пользуется на рынке Китая очень хорошим спросом и на протяжении 2018 года входил в список самых продаваемых авто в стране.Как пишет издание, в России Haval появится весной, его производство уже запущено на предприятии компании в Тульской области.Габариты Haval F7 составляют 4620 х 1846 х 1690 мм, расстояние между осями - 2725 мм. В движение машина приводится турбированными агрегатами - 1,5-литровым мощностью 150 л.с. и 2-литровый, развивающим 190 сил.Двигатели оснащены двойной системой изменения фаз газораспределения VVT на впуске и выпуске, технологией непосредственного впрыска под высоким давлением (200 бар в двигателе GW4B15 и 150 бар в двигателе GW4C20NT), двухконтурной системой охлаждения двигателя, турбонагнетателем с электронным управлением и многими другими системами.Моторы работают в паре с 7-ступенчатой коробкой передач 7DCT с двойным сцеплением и масляным охлаждением. Это первая преселективная коробка с двумя сцеплениями, самостоятельно разработанная компанией под руководством немецкого инженера Герхарда Хеннинга.Коробка передач рассчитана на максимальный крутящий момент 450 Нм.Что касается комплектации, то модели Haval F7 комплектуются эргономичными сиденьями и трехспицевым кожаным рулем с кнопками управления системами автомобиля. Приборная панель представляет собой 7-дюймовый полноцветный цифровой кластер, а центральный 9-дюймовый дисплей мультимедийной системы высокого разрешения развернут по направлению к водителю.Новый Haval F7 имеет модификации с передним и полным приводом.