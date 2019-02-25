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За и Против: хранить ли деньги в долларах

26.02.2019 16:11 — Разное | UDF  
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Фото: pixabay.com
В Беларуси хранить сбережения в долларах – своего рода народная традиция, многократно проверенная обвалами рубля и сгоревшими вкладами. Доллар для нас то же, что золото для наших прадедушек и прабабушек в прошлые века. Однако и у этого актива есть недостатки.

В первом материале серии «За и Против» мы взвесим, насколько обосновано наше стремление все пересчитывать в доллары и хранить сбережения именно в этой валюте.


Стабилен ли доллар на самом деле?

У доллара тоже имеется инфляция, в среднем от 1% до 2% в год.

Доллар изменяется и по отношению к другим валютам: в 2017 доллар отстал от евро почти на 15%, в 2018 вернул себе 4%.

С точки зрения самого традиционного актива – золота – доллар не был стабилен в последние годы:

в 2009 году за 100 долларов можно было купить 3,20 гр. золота (1 гр. золота – 31,25 долл.);

в 2012 году за ту же сумму можно было приобрести лишь 1,86 гр. золота (1 гр. золота – 53,66 долл.);

в 2018 году 100 долларов были эквивалентны 2,45 гр. (1 гр. золота – 40,78 долл.).

Все это мешает принимать американскую валюту за образец стабильности. Однако корректнее всего будет оценивать доллар как способ хранения денег в сравнении с другими доступными активами.


Доллар или евро

За 2018 год курс доллара к белорусскому рублю вырос с 1,9727 до 2,1598. Курс евро к BYN за это же время вырос с 2,3553 до 2,4734.

Вывод – вложение в европейскую валюту было немного выгоднее. Купить евро не сложнее, чем доллар.

Очевидно, что наличные доллары и евро для длительного хранения не подходят.

В отношении банковских вкладов в доллары и евро картина иная. Депозиты в долларах в 2019 году предлагаются банками по ставкам до 3,5% на 5 лет, до 3% – на 1 год.

Для вкладов в евро ставки ниже: на 5 лет – до 2,2%, на 1 год – до 2%.

Эти ставки компенсируют инфляцию, чистый заработок на вкладах составляет доли процента. Но если вести расчет от курса белорусского рубля, то за 2018 год держатели долларовых вкладов заработали порядка 9–10%, вкладов в евро – примерно 4,5%.


Доллар или рубль

Сравнивать хранение наличных долларов и белорусских рублей не имеет смысла, всем известно, что курс рубля к доллару за 2018 год снизился на 9% и продолжит падение в 2019 году. Говорить о долгосрочном хранении рубля и вовсе не приходится.

Но ставки на депозиты в белорусских рублях выше, чем в долларах. Максимальный процент для депозита на полтора года – 12,5%, до года – 10,35%.

Инфляция рубля за 2018 год составила 5,64%, на 2019 планируется не более 5%.

Вывод – если экономика Беларуси продолжит расти, то доллары «под матрасом» менее выгодны, чем рубли в банке. Однако доллары в банке на долгосрочных вкладах выгоднее рублей.


Доллар или золото

Цена золота, которое можно купить в отечественных банках, имеет непрямую зависимость от его цены на мировом рынке. Судить о колебаниях этих цен за последние 18 лет можно по следующим показателям:

в 2001 году золото стоило 8,71 долл. за 1 гр.;

в 2012 году – 53,66 долл. за 1 гр.;

в 2018 – 40,78 долл. за 1 гр.

В долгосрочной перспективе золото растет, а бумажные деньги – дешевеют. Однако колебания последних 6 лет не внушают доверия к активу.

Есть ли смысл вкладывать в золото на короткий срок, на 1 год или около того?

Разница между ценой продажи золотого слитка населению и его обратного выкупа Нацбанком составляет 14–16% в зависимости от слитка. Золото за 2018 год подорожало на 7,26%, однако обратный выкуп «съест» эту разницу.

Для краткосрочного вложения доллар выгоднее еще и потому, что купить и продать его гораздо легче.


Доллар или недвижимость

Наиболее востребованной недвижимостью в Беларуси традиционно считаются квартиры в Минске. Специалисты сообщают, что средняя цена такого квадратного метра по результатам сделок в декабре 2018 года составила 1 157 долл., в декабре 2017 – 1 072 долл. Но в октябре 2007 года метр стоил 2 036 долл.

Цены на недвижимость меняются разнонаправлено, прогнозировать их сложнее, чем инфляцию. Для быстрой продажи дома и квартиры не подходят.

Вывод – цены недвижимости нестабильны, тенденции долгосрочного роста не прослеживается. Доллар выглядит предпочтительнее.


Выводы

Главные минусы доллара как инвестиционного инструмента выглядят так:

– доллар, как и другие валюты, подвержен инфляции;

– доллар не обещает значительных доходов при размещении на депозит.

Наиболее значимые достоинства доллара таковы:

+ доллар, несмотря на инфляцию, относительно стабилен по отношению к большинству валют и товаров;

+ купить и продать доллар легче, чем большинство других валют и активов.

Вывод – доллар имеет свои недостатки, но остается одним из лучших вариантов для сбережений, особенно краткосрочных. Единственная альтернатива доллару в Беларуси – евро.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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В Беларуси хранить сбережения в долларах – своего рода народная традиция.
 
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