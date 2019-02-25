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За и Против: хранить ли деньги в долларах
Фото: pixabay.com
В первом материале серии «За и Против» мы взвесим, насколько обосновано наше стремление все пересчитывать в доллары и хранить сбережения именно в этой валюте.
Стабилен ли доллар на самом деле?
У доллара тоже имеется инфляция, в среднем от 1% до 2% в год.
Доллар изменяется и по отношению к другим валютам: в 2017 доллар отстал от евро почти на 15%, в 2018 вернул себе 4%.
С точки зрения самого традиционного актива – золота – доллар не был стабилен в последние годы:
в 2009 году за 100 долларов можно было купить 3,20 гр. золота (1 гр. золота – 31,25 долл.);
в 2012 году за ту же сумму можно было приобрести лишь 1,86 гр. золота (1 гр. золота – 53,66 долл.);
в 2018 году 100 долларов были эквивалентны 2,45 гр. (1 гр. золота – 40,78 долл.).
Все это мешает принимать американскую валюту за образец стабильности. Однако корректнее всего будет оценивать доллар как способ хранения денег в сравнении с другими доступными активами.
Доллар или евро
За 2018 год курс доллара к белорусскому рублю вырос с 1,9727 до 2,1598. Курс евро к BYN за это же время вырос с 2,3553 до 2,4734.
Вывод – вложение в европейскую валюту было немного выгоднее. Купить евро не сложнее, чем доллар.
Очевидно, что наличные доллары и евро для длительного хранения не подходят.
В отношении банковских вкладов в доллары и евро картина иная. Депозиты в долларах в 2019 году предлагаются банками по ставкам до 3,5% на 5 лет, до 3% – на 1 год.
Для вкладов в евро ставки ниже: на 5 лет – до 2,2%, на 1 год – до 2%.
Эти ставки компенсируют инфляцию, чистый заработок на вкладах составляет доли процента. Но если вести расчет от курса белорусского рубля, то за 2018 год держатели долларовых вкладов заработали порядка 9–10%, вкладов в евро – примерно 4,5%.
Доллар или рубль
Сравнивать хранение наличных долларов и белорусских рублей не имеет смысла, всем известно, что курс рубля к доллару за 2018 год снизился на 9% и продолжит падение в 2019 году. Говорить о долгосрочном хранении рубля и вовсе не приходится.
Но ставки на депозиты в белорусских рублях выше, чем в долларах. Максимальный процент для депозита на полтора года – 12,5%, до года – 10,35%.
Инфляция рубля за 2018 год составила 5,64%, на 2019 планируется не более 5%.
Вывод – если экономика Беларуси продолжит расти, то доллары «под матрасом» менее выгодны, чем рубли в банке. Однако доллары в банке на долгосрочных вкладах выгоднее рублей.
Доллар или золото
Цена золота, которое можно купить в отечественных банках, имеет непрямую зависимость от его цены на мировом рынке. Судить о колебаниях этих цен за последние 18 лет можно по следующим показателям:
в 2001 году золото стоило 8,71 долл. за 1 гр.;
в 2012 году – 53,66 долл. за 1 гр.;
в 2018 – 40,78 долл. за 1 гр.
В долгосрочной перспективе золото растет, а бумажные деньги – дешевеют. Однако колебания последних 6 лет не внушают доверия к активу.
Есть ли смысл вкладывать в золото на короткий срок, на 1 год или около того?
Разница между ценой продажи золотого слитка населению и его обратного выкупа Нацбанком составляет 14–16% в зависимости от слитка. Золото за 2018 год подорожало на 7,26%, однако обратный выкуп «съест» эту разницу.
Для краткосрочного вложения доллар выгоднее еще и потому, что купить и продать его гораздо легче.
Доллар или недвижимость
Наиболее востребованной недвижимостью в Беларуси традиционно считаются квартиры в Минске. Специалисты сообщают, что средняя цена такого квадратного метра по результатам сделок в декабре 2018 года составила 1 157 долл., в декабре 2017 – 1 072 долл. Но в октябре 2007 года метр стоил 2 036 долл.
Цены на недвижимость меняются разнонаправлено, прогнозировать их сложнее, чем инфляцию. Для быстрой продажи дома и квартиры не подходят.
Вывод – цены недвижимости нестабильны, тенденции долгосрочного роста не прослеживается. Доллар выглядит предпочтительнее.
Выводы
Главные минусы доллара как инвестиционного инструмента выглядят так:
– доллар, как и другие валюты, подвержен инфляции;
– доллар не обещает значительных доходов при размещении на депозит.
Наиболее значимые достоинства доллара таковы:
+ доллар, несмотря на инфляцию, относительно стабилен по отношению к большинству валют и товаров;
+ купить и продать доллар легче, чем большинство других валют и активов.
Вывод – доллар имеет свои недостатки, но остается одним из лучших вариантов для сбережений, особенно краткосрочных. Единственная альтернатива доллару в Беларуси – евро.
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В Беларуси хранить сбережения в долларах – своего рода народная традиция.
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