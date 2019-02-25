Убийца поневоле: женщина оттолкнула пьяного, а он умер

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Данные люди знакомы друг с другом. Встретились в районе обеда, но мужчина уже был пьян. Немногим нравится вести дискуссию с нетрезвыми собеседниками, тем более, если захмелевшие граждане навязываются. В данном случае 59-летняя женщина не стала исключением, при попытке того сблизиться, она оттолкнула57-летнего мужчину.В силу своего состояния он упал, ударившись головой о бетон. Однако после этого смог подняться, но падение не прошло бесследно. Впоследствии было установлено, что при падени он получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой через два дня умер у себя дома.В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает