22 февраля в 14.00 на пульт Сморгонского РОЧС от дежурного предприятия «Сморгонские молочные продукты» поступило сообщение о том, что на предприятии в компрессорной произошла утечка аммиака. Так начались учения Сморгонского РОЧС.





Через три минуты после получения сигнала первый расчет спасателей прибыл на место условного ЧС.





Было установлено, что авария возникла в компрессорной в результате разгерметизации емкости с аммиаком и его пролива (0,7 т.). В результате испарения сжиженного аммиака газообразное облако с высокой концентрацией распространилось на производственные цеха предприятия, создалась угроза здоровью и жизни рабочих, попавших в зону заражения.









В ликвидации условной аварии приняли участие обслуживающий персонал и руководство объекта, невоенизированные формирования объекта, подразделения МЧС, а также службы города. Руководство ликвидацией аварии на первичном этапе осуществлял директор завода, а проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне поражения - службы Государственной системы по предупреждению и ликвидации ЧС предприятия и города, подразделения Сморгонского РОЧС.













В цеху на время возникновения аварии находилось 60 рабочих. Самостоятельно эвакуировалось 59 человек. Личный состав службы ХРЗ ПАСЧ-2 Сморгонского РОЧС оказал помощь аварийно-технической команде объекта в устранении аварии, произвел замеры концентрации аммиака в воздухе.













Центр гигиены и эпидемиологии организовал контроль атмосферного воздуха на территории объекта и за его периметром.









Условный пожар локализован в 14.39, а через 16 минут ликвидирован. Предполагаемая причина аварии – повреждение трубопровода в результате проведения ремонтных работ.

Сергей ЮРЕВИЧ.

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