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Внимание! Стань участником конкурса «Я люблю эту женщину, потому что…»

26.02.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Редакция газеты «Светлы шлях» объявляет о старте очередного конкурса фотографий:

Внимание! Стань участником конкурса «Я люблю эту женщину, потому что…»
1.   На фото должна быть изображена женщина (ваша бабушка, мама, дочь, сестра… или просто любимая женщина).

2.  Сделать подпись к фото, начиная фразой «Я люблю эту женщину, потому что…» (лучшая фраза будет отмечена специальным призом от редакции газеты).

Условия:

·         Фотографии без подписи в конкурсе не участвуют.

·         Участники должны быть подписчиками группы.

·         Один участник – одно фото.

Победители в каждой из соцсетей будут определены по количеству «лайков».

Конкурс проводится в социальных сетях ВКонтакте: https://vk.com/club114488351 и Одноклассники: https://www.ok.ru/svetlyshly с 26-го февраля по 6 марта.

Фотографии нужно присылать сообщениями в группу.

Победителями станут участники, набравшие наибольшее количество «лайков» - один из группы ВКонтакте и один из группы в Одноклассники. Их ждут сертификаты на посещение студии красоты «Ева» и букеты цветов от магазина «Цветок».

Внимание! Стань участником конкурса «Я люблю эту женщину, потому что…»

Внимание! Стань участником конкурса «Я люблю эту женщину, потому что…»

 
 
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Редакция газеты «Светлы шлях» объявляет о старте очередного конкурса фотографий:
 
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