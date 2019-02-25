|
Внимание! Стань участником конкурса «Я люблю эту женщину, потому что…»
26.02.2019 — Разное | Светлы шлях
Редакция газеты «Светлы шлях» объявляет о старте очередного конкурса фотографий:
2. Сделать подпись к фото, начиная фразой «Я люблю эту женщину, потому что…» (лучшая фраза будет отмечена специальным призом от редакции газеты).
Условия:
· Фотографии без подписи в конкурсе не участвуют.
· Участники должны быть подписчиками группы.
· Один участник – одно фото.
Победители в каждой из соцсетей будут определены по количеству «лайков».
Конкурс проводится в социальных сетях ВКонтакте:
Фотографии нужно присылать сообщениями в группу.
Победителями станут участники, набравшие наибольшее количество «лайков» - один из группы ВКонтакте и один из группы в Одноклассники. Их ждут сертификаты на посещение студии красоты «Ева» и букеты цветов от магазина «Цветок».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Редакция газеты «Светлы шлях» объявляет о старте очередного конкурса фотографий:
|
Свежие газеты
Архив (Разное)