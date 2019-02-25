Внимание! Стань участником конкурса «Я люблю эту женщину, потому что…»

Редакция газеты «Светлы шлях» объявляет о старте очередного конкурса фотографий:



1. На фото должна быть изображена женщина (ваша бабушка, мама, дочь, сестра… или просто любимая женщина).

2. Сделать подпись к фото, начиная фразой «Я люблю эту женщину, потому что…» (лучшая фраза будет отмечена специальным призом от редакции газеты).

Условия:

· Фотографии без подписи в конкурсе не участвуют.

· Участники должны быть подписчиками группы.

· Один участник – одно фото.

Победители в каждой из соцсетей будут определены по количеству «лайков».

Конкурс проводится в социальных сетях ВКонтакте: https://vk.com/club114488351 и Одноклассники: https://www.ok.ru/svetlyshly с 26-го февраля по 6 марта.

Фотографии нужно присылать сообщениями в группу.

Победителями станут участники, набравшие наибольшее количество «лайков» - один из группы ВКонтакте и один из группы в Одноклассники. Их ждут сертификаты на посещение студии красоты «Ева» и букеты цветов от магазина «Цветок».







