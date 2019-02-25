Как обойти возрастную дискриминацию. Семь советов по составлению резюме

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Эти рекомендации – не панацея, а лишь подсказка, как сделать резюме более эффективным инструментом для отклика, чтобы ваш будущий руководитель оценил, прежде всего, ваши достижения, проекты и навыки, а не выслугу лет.

1. Не подчеркивайте возраст

Уничтожьте все намеки на возраст в резюме. Прежде всего удалите дату рождения. Затем уберите даты, когда вы получали образование. Оставьте только название учебного учреждения, степень или диплом. Если относительно недавно вы проходили практические тренинги или повышение квалификации, укажите именно их, а ваше первое или второе высшее, которое вы получили 20-30 лет назад, удалите. Безусловно, это не решит проблему на 100%, потому что большинство работодателей требуют информацию о первом высшем, как гарантию образованности кандидата. Но этот прием поможет преодолеть первый барьер и вступить в предметную беседу с контактным лицом.

Старайтесь избегать слов и выражений, которые намекают на ваш возраст. Например, не пытайтесь привлечь внимание количеством лет работы в индустрии. Замените «20 лет работы» на «10+ лет опыта работы в роли директора». Проверьте эпитеты, которыми вы описываете себя. Опытный, зрелый, закаленный, здоровый, энергичный, молодо выглядящий – все эти описания привлекают внимание к возрасту, а не отвлекают от него.

Вы не обязаны указывать семейное положение и наличие детей в резюме. С этой информацией очень легко вычислить возраст кандидата, особенно, если указан возраст детей. Поэтому удалите эту информацию из резюме. Исключение составляют те случаи, когда наличие детей является явным плюсом для кандидата, например, когда речь идет о работе с детьми или в сфере, связанной с детьми или детскими товарами и услугами.

2. Не оставляйте для связи email из прошлого и домашний телефон

Старый домен в названии вашей электронной почты подскажет, что вы настоящий «динозавр», который начал пользоваться интернетом много лет назад. Вряд ли это может навредить вашей карьере, но и обойти возрастную дискриминацию на этапе отбора резюме тоже не поможет. Это не означает, что надо перестать пользоваться любимым сервисом, но для деловых и карьерных вопросов заведите аккаунт на gmail, например.

Вы наверняка помните времена, когда было обычным делом добавлять в адрес электронной почты цифры, например, год своего рождения: вашафамилия73@hotmail.com. Такие адреса позволяют легко вычислить ваш возраст. Чтобы избежать этой ситуации, заведите новый email.

Домашний телефон – тоже привычка из прошлого, не указывайте его в резюме. Для деловых контактов оставляйте только мобильный телефон.

3. Добавьте гиперссылки на ваш email и профили в соцсетях

Добавьте гиперссылку на контактный email в резюме, это поможет рекрутеру быстро связаться с вами и договориться о дальнейших встречах. Ко всему прочему добавьте ссылки на профили в социальных сетях, которые вы используете в профессиональных целях. Подчеркиваем: в профессиональных целях, а не в личных. В любом случае компания будет наводить справки и искать ваши онлайн-следы в интернете, поэтому опередите ее и направьте по ссылкам, которые готовы показать. Если вы работаете в творческой среде, сразу давайте ссылки на портфолио.

4. Обновите формат резюме

Придайте резюме современный вид. Добавьте цвет в заголовки, или вставьте свой личный логотип, если он у вас есть. Поиграйте со шрифтом: вместо того, чтобы использовать Times New Roman, отдайте предпочтение современным шрифтам, таким как Calibri, Cambria, Palatino, Verdana. Все они являются стандартными и отлично воспринимаются разными операционными системами. Важно выбрать и использовать в резюме только один шрифт. Также оставьте пространство между текстом, чтобы резюме было легко и удобно читать.

5. Не указывайте все места работы

Резюме – это не анкета или биография, поэтому нет необходимости детально описывать весь карьерный путь в 20-30 лет с самого начала. Резюме – это инструмент, который помогает кандидату продать себя работодателю. Если вы указываете нерелевантный опыт из далекого прошлого – это верный способ выдать свой возраст и сделать резюме устаревшим. Нет такого закона или правила, которое обязывает кандидата перечислять все компании и должности. Сосредоточьтесь на последних 10-15 годах вашей карьеры. Если давно в прошлом у вас был опыт, релевантный вакансии, которую вы рассматриваете сегодня, есть смысл вкратце упомянуть об этом. Этот выборочный подход позволит сократить резюме до двух, а лучше до одной страницы – это рекомендованная длина CV.

6. Не хвастайтесь навыками, которые уже устарели

Работодатель ищет кандидатов, которые обладают востребованными навыками и компетенциями на сегодняшний день. Поэтому не указывайте в резюме, что вы опытный пользователь программ, которые потеряли свою актуальность. То же самое касается базового софта, которым владеют все, например Microsoft Word.

Аналогичный подход применим и к гибким навыкам, которые вы указываете в резюме. «Лидерство» или «решение проблем» – базовые компетенции руководителя, которые работодатель в состоянии оценить на основе вашего опыта. Тщательно выбирайте те навыки из своего арсенала, которые позволят подчеркнуть, что вы в курсе новых тенденций отрасли. Например, если вы профессионал в продажах, можете указать название CRM, которую использовали в работе. Не уверены, какие навыки востребованы работодателями? Ищите ответы в размещенных вакансиях.

7. Не указывайте карьерную цель в начале резюме

Избавьтесь от привычки указывать карьерную цель в начале резюме. Вместо того чтобы указывать, чего вы ждете от новой работы, сосредоточьтесь на задачах и потребностях потенциального работодателя. Для этого начните резюме с краткого абзаца, примерно в 50 слов, о том, какие навыки, опыт и экспертизу вы можете предложить со своей стороны, и какой вклад можете внести в дело компании.

e-xecutive.ru