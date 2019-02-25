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От европейской кухни до халяля. Чем будут питаться участники II Европейских игр?

26.02.2019 17:42 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минске разработали меню для атлетов II Европейских игр. Оно включает до 270 блюд в день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их будут готовить лучшие повара по международным стандартам.

От европейской кухни до халяля. Чем будут питаться участники II Европейских игр?

Контролировать безопасность и качество пищевых продуктов будет Национальная антидопинговая лаборатория. В рацион включат преимущественно белорусские продукты.

От европейской кухни до халяля. Чем будут питаться участники II Европейских игр?

Объекты питания будут работать круглосуточно и каждый день участникам и гостям будут предлагать новые блюда. Уже заключены договоры с основными операторами питания II Европейских игр. Сейчас организаторы тестируют блюда и обучают персонал.

От европейской кухни до халяля. Чем будут питаться участники II Европейских игр?

Юлия Кравченко, начальник управления по организации питания фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Если говорить про организацию питания в основной столовой, у нас будет предусмотрена европейская кухня, азиатская, белорусская кухня, конечно же. Халяль, кошер и вегетарианские, и диетические блюда. Данные требования являются у нас основными со стороны НОКов всех участвующих стран.

От европейской кухни до халяля. Чем будут питаться участники II Европейских игр?

В самой большой спортивной столовой, в Деревне атлетов, горячим питанием предстоит обеспечить свыше 6 тысяч человек. Это не только спортсмены и судьи, но и волонтёры и журналисты. Освещать события II Европейских игр будет порядка двух тысяч наших коллег.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске разработали меню для атлетов II Европейских игр. Оно включает до 270 блюд в день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их будут...
 
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