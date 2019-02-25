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Россия безвозмездно выделила Беларуси партию вакцины против кори
Новости Беларуси. Партию вакцины против кори Минздраву Беларуси безвозмездно передала Российская Федерация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас партия препаратов, а это 100 тысяч доз, находится в детской инфекционной клинической больнице Минска.
Через несколько недель её распределят по разным уголкам Беларуси. Прежде всего, вакцину будут использовать для проведения профилактики, где чаще всего фиксируются заболевания корью.
Наталья Жукова, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:
Алексей Сухов, советник посольства России в Беларуси:
В 2018 году в Беларуси было зарегистрировано более 250 случаев кори. Вирусное заболевание распространяется очень быстро и опасно своими серьёзными последствиями, вплоть до летального исхода.
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Новости Беларуси. Партию вакцины против кори Минздраву Беларуси безвозмездно передала Российская Федерация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас...
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