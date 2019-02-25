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Россия безвозмездно выделила Беларуси партию вакцины против кори

26.02.2019 17:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Партию вакцины против кори Минздраву Беларуси безвозмездно передала Российская Федерация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас партия препаратов, а это 100 тысяч доз, находится в детской инфекционной клинической больнице Минска.

Россия безвозмездно выделила Беларуси партию вакцины против кори

Через несколько недель её распределят по разным уголкам Беларуси. Прежде всего, вакцину будут использовать для проведения профилактики, где чаще всего фиксируются заболевания корью.

Россия безвозмездно выделила Беларуси партию вакцины против кори

Наталья Жукова, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:
О ситуации в мире вам известно. Что касается сопредельных стран, там действительно ситуация оценивается как неблагополучная. В Республике Беларусь мы регистрировали заносные случаи, но именно профилактические мероприятия и вакцинация тех, кто не привит либо не имеет сведения о прививках, позволила нам локализовать заносные случаи и не дать распространиться инфекции.

Россия безвозмездно выделила Беларуси партию вакцины против кори

Алексей Сухов, советник посольства России в Беларуси:
Россия уделяет огромное значение профилактики инфекций и организации международного сотрудничества по этой проблеме со странами-партнёрами. Так, например, ежегодно в РФ выделяется до 1 миллиарда долларов на борьбу с инфекционными заболеваниями и оказание помощи странам-партнерам. Беларусь – это наш ключевой надёжный партнёр в регионе в борьбе с инфекциями. В этой связи мы намерены и дальше проводить политику оказания организационного и технического содействия Беларуси в борьбе с корью.

Россия безвозмездно выделила Беларуси партию вакцины против кори

В 2018 году в Беларуси было зарегистрировано более 250 случаев кори. Вирусное заболевание распространяется очень быстро и опасно своими серьёзными последствиями, вплоть до летального исхода.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Партию вакцины против кори Минздраву Беларуси безвозмездно передала Российская Федерация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас...
 
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