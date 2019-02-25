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Пару, летевшую из Хургады в Брест, оштрафовали за дебош в самолете
Новости Беларуси. Два пассажира рейса Хургада – Брест были оштрафованы за распитие спиртных напитков в самолете.
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При посадке оказалось, что нарушителями были 36-летний мужчина из Бреста и 33-летняя женщина – гражданка Германии. Пара возвращалась из отпуска, распивала алкогольные напитки в салоне самолета, пыталась закурить и игнорировала замечания сотрудников авиакомпании.
В Бресте после приземления дебоширов встречали сотрудники Брестского ОВДТ. Были составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 17.3 («Распитие спиртных напитков в общественном месте») КоАП. Паре предстоит выплатить штраф в размере 0,5 базовых величин с человека.
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Новости Беларуси. Два пассажира рейса Хургада – Брест были оштрафованы за распитие спиртных напитков в самолете. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального...
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