﻿ Пару, летевшую из Хургады в Брест, оштрафовали за дебош в самолете. 21.by
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Пару, летевшую из Хургады в Брест, оштрафовали за дебош в самолете

26.02.2019 17:16 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Два пассажира рейса Хургада – Брест были оштрафованы за распитие спиртных напитков в самолете.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполокома Сергея Дученко, инцидент случился 23 февраля на чартерном рейсе Хургада – Брест. Два пассажира нарушали порядок на борту. Об этом сообщил бортпроводник и информацию передали в аэропорт.  

При посадке оказалось, что нарушителями были 36-летний мужчина из Бреста и 33-летняя женщина – гражданка Германии. Пара возвращалась из отпуска, распивала алкогольные напитки в салоне самолета, пыталась закурить и игнорировала замечания сотрудников авиакомпании.  

В Бресте после приземления дебоширов встречали сотрудники Брестского ОВДТ. Были составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 17.3 («Распитие спиртных напитков в общественном месте») КоАП. Паре предстоит выплатить штраф в размере 0,5 базовых величин с человека.  

Осенью прошлого года пьяный мужчина устроил дебош на борту рейса Минск – Москва (читать далее).  
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Два пассажира рейса Хургада – Брест были оштрафованы за распитие спиртных напитков в самолете.   Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального...
 
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