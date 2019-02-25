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«Почти 500 младенцев за год мы сохранили»: как работают кабинеты «За жизнь»?
ЭКО – крайняя мера? Какие способы ещё существуют, чтобы улучшить репродуктивное здоровье женщины, мы спросили в программе
И часто бывает так, что наступает беременность после проведенного лечения либо мужчины, либо женщины, либо обоих партнёров. Есть даже случаи, когда после проведённого ЭКО наступает обычная беременность – такие случаи бывают довольно часто. Поэтому нужно сражаться, верить до последнего, потому что это счастье может прийти только к тому, кто в это, действительно ,верит. И кто идёт к этому, кто старается.
Мы провели небольшой опрос среди минчанок и поинтересовались их мнением, как они относятся к ЭКО.
– У меня пока семьи нет. О детях я ещё не думаю. Но, честно говоря, против ничего не имею.
Ещё один важный фактор повышения рождаемости – это профилактика абортов. В последнее время в Беларуси, в столице их количество существенно сократилось. Работают специальные кабинеты под названием «За жизнь».
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ЭКО – крайняя мера? Какие способы ещё существуют, чтобы улучшить репродуктивное здоровье женщины, мы спросили в программе «Большой город» первого заместителя...
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