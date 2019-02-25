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В Минской области трудоустроенных адвокатов внесли в список тунеядцев

26.02.2019 17:19 — Разное | KYKY  
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Адвокатов из Минска и Минской области включили в список тунеядцев, пишет TUT.by. Это застало их врасплох: они зарегистрированы в ФСЗН и исправно платят налоги.

Одна из адвокатов Минска рассказала, что ей пришла жировка, в которой значилось, что ее отнесли к гражданам, не занятым в экономике. Она была крайне удивлена, откуда взялись такие данные. Во время оплаты коммунальных услуг ЕРИП сообщил ей то же самое, а знакомые адвокаты беларуски подтвердили, что это случилось и с ними. Так, жировки с уведомлением о причислении к тунеядцам получили несколько адвокатов Минской области. 

Как это произошло 

Наталья Жарикова секретарь комиссии по координации работы по содействию занятости населения администрации Московского района Минска, призналась, что произошла ошибка. К тунеядцам, бывает, относят даже представителей посольств и консулов. С ее слов, это единичные случаи. 

Если выявляется погрешность, перед человеком, которого случайно занесли в базу, извиняются. Тем не менее, сказала Жарикова, если ошибка произошла – и это действительно ошибка, – подтвердить свою занятость все равно придется. «Мы можем узнать, возможно ли уточнить информацию про человека в ведомстве, которому он подчиняется. Если гражданин дает согласие, то мы сами все подтверждаем и исключаем его из базы», – подчеркнула она.

 
Теги: Минск
 
 
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Адвокатов из Минска и Минской области включили в список тунеядцев, пишет TUT.by. Это застало их врасплох: они зарегистрированы в ФСЗН и исправно платят налоги. Одна из...
 
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