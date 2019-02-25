Самый, самый, самый: полный обзор и опыт использования новейшего Samsung Galaxy S10+

20 февраля компания Samsung представила новые флагманские смартфоны — сгибающийся Galaxy Fold и трио «классических» Galaxy S10 . 42.TUT.BY удалось провести чуть меньше недели с одной из старших моделей в линейке — Galaxy S10+. Ниже — наше полное мнение и опыт использования, наверное, одного из самых технологичных смартфонов на сегодня.





Похож на Galaxy Note 9

В этом году бренду Galaxy S исполняется десть лет. Допустить провала своих юбилейных топовых смартфонов Samsung не могла, и поэтому постаралась вместить в новинки все возможные технические наработки, которые у производителя есть прямо сейчас.

Вместе с тем, в компании явно старались сохранить преемственность с предыдущими моделями серии — на наш взгляд, спутать новые Galaxy S10 со смартфонами других брендов сложно. К общим дизайнерским чертам, характерным практически для всех смартфонов Galaxy S последних лет, относится форма корпуса со слегка скругленными краями, а также дисплей, чьи грани загнуты слева и справа.





Впрочем, увеличенный Galaxy S10+ больше похож на топовые смартфоны линейки Galaxy Note. Задняя стеклянная панель в новинке стала чуть более квадратной, а не обтекаемой, как галька. Можно даже сказать, что благодаря этому Galaxy S10+ ощущается более мужским, «серьезным» устройством.

Общие габариты Galaxy S10+ в сравнении с прошлогодним Galaxy S9+ слегка уменьшились, при том что дисплей стал больше. В общем, пользоваться «десяткой» при небольшой сноровке получится даже одной рукой. И этого во многом удалось добиться благодаря оболочке One UI (о ней подробнее немного позже).





Впрочем, к Galaxy S10+ лучше сразу докупить чехол (в комплекте кейса нет). Из-за стеклянного корпуса устройство может случайно выскользнуть из ладони, а чехол придаст хвату дополнительную цепкость. А еще клавиша питания на правой грани смартфона находится слишком высоко — дотягиваться к ней большим пальцем не всегда удобно.

Зато в Samsung Galaxy S10+ сохранили 3,5-мм порт для наушников — у большинства конкурентов от этого разъема отказались в пользу USB Type-C. Приятно, что в комплекте поставки также есть проводная гарнитура, созданная компанией AKG. На наш взгляд, звучит она точно не хуже, чем комплектные AirPods от Apple.





Еще одна приятная деталь Galaxy S10+ — возможность в одном из будущих обновлений прошивки назначить на дополнительную клавишу на левой грани смартфона запуск любого приложения или функции, а не только помощника Bixby, пользы от которого в Беларуси не так уж и много.

А еще телефон поддерживает установку двух nanoSIM-карт и защищен от воды и пыли по стандарту IP68.





Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев

Одним из главных нововведений в Galaxy S10+ (и обычном Galaxy S10) в сравнении с прошлогодними «девятками» оказался сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей. В предшествующих топовых смартфонах Samsung дактилоскопический сенсор устанавливали на задних панелях.

Кроме того, в Samsung Galaxy S10+ сканер отпечатков — ультразвуковой. Это означает, что в сравнении со смартфонами с оптическими сканерами в дисплеях (например, Vivo V11, полный обзор ) распознавание более безопасное и точное.





Galaxy S10+ не просто распознает владельца, но и создает объемный 3D-отпечаток его пальца, отсканированный с нескольких сторон. В оптических датчиках сканирование более простое, и происходит через отправку пучка света — отпечаток получается двухмерным.

Проще говоря, в Galaxy S10+ дисплейный сканер отпечатков пальцев на сегодня — самый технически продвинутый, и почти по всем параметрам превосходит датчики, которые используют конкуренты.

Но назвать работу сенсора отпечатков в Galaxy S10+ идеальной вряд ли получится. На узнавание пользователя у него все равно уходит больше времени, чем у обычных датчиков (не встроенных в дисплеи). Кроме того, площадь самого сканера не очень большая — первое время для точного попадания в него пальцем приходится прицелиться, «на автомате» в нужно точку начинаешь попадать только через несколько дней использования гаджета.

Программных проблем с дисплейным сканером отпечатков в Galaxy S10+ мы не заметили. Для проверки мы установили на смартфон банковское мобильное приложение и включили в нем способ аутентификации через палец, проблем не возникло.

Быстрая, но не самая надежная разблокировка по лицу

Разблокировать Samsung Galaxy S10+ можно и по лицу, через сдвоенную фронтальную камеру. Но из-за расположения селфи-модулей прямо в дисплее места для ИК-излучателя и других сенсоров, необходимых для 3D-распознавания наподобие iPhone Xs, в смартфоне не оказалось. Так что считать подобный способ разблокировки полностью безопасным нельзя.





Впрочем, в Samsung этого особо и не скрывают. При добавлении скана лица пользователя смартфон предупреждает, что для авторизации в тех же банковских приложениях лучше использовать дисплейный сканер отпечатков, а для снятия блокировки с самого смартфона — распознавание лица.

С последним затруднений у Samsung Galaxy S10+ нет, на весь процесс уходит меньше секунды.

Наверное, лучший дисплей

Рассказывая об экране Galaxy S10+ меньше всего хочется вдаваться в его технические особенности.





Субъективно, в смартфоне установили если не самый лучший, то один из самых ярких и контрастных дисплеев, которые вообще бывают в современных гаджетах. К тому же, благодаря уменьшившимся рамкам сверху и снизу панели действительно создается ощущение полностью безрамочного устройства.

Максимальной яркости в 800 нит (если включить функцию автояркости) с лихвой хватает, чтобы даже самые маленькие элементы на дисплее оставались хорошо различимы под солнцем. Цветовую температуру при желании получится отрегулировать самостоятельно, в настройках также можно переключиться на заранее подготовленный цветовой профиль с более спокойными оттенками (может пригодиться, например, при редактировании фото).





На презентации новинок представители Samsung рассказали, что 6,4-дюймовый дисплей в Galaxy S10+ теперь называется не просто Super AMOLED, а Dynamic AMOLED. Его разрешение — 3040 на 1330 пикселей (526 ppi), хотя по умолчанию программно оно уменьшается до 2280×1080 пикселей. Это нужно для сохранения заряда аккумулятора.

А еще экран Galaxy S10+ поддерживает HDR10+ — технологию, оптимизирующую самые темные и светлые участки изображения при просмотре видео. Правда работает эта «фишка» только в заранее подготовленном для нее контенте. На YouTube таких роликов пока немного, но те, что есть, действительно выглядят впечатляюще — разница заметна невооруженным глазом.

Впрочем, без недостатков в дисплее Samsung Galaxy S10+ все же не обошлось. От «родовой» болезни большинства AMOLED-матриц, инверсии белого цвета при наклоне, в устройстве полостью не избавились. Под углом изображение начинает немного краснеть.





Кроме того, из-за встроенного в панель сканера отпечатков пальцев экран Galaxy S10+ может некорректно работать с защитным стеклом. Производитель советует его не устанавливать, или ограничиться тонкой пленкой.

В завершении несколько слов о продолговатом вырезе под фронтальные камеры. На наш взгляд, большого раздражение такая «дырка» в виде овала не вызывает, и выглядит не хуже в сравнении с массивными «монобровями». К тому же, смартфон позволяет полностью скрыть ее в настройках.





Очень громкие динамики

Звуковая система в Samsung Galaxy S10+ состоит из двух стереодинамиков AKG (разговорный + мультимедийный). Звук идет из обоих спикеров, и вместе выдает достаточно высокую громкость. На максимальном значении звонок точно не выйдет пропустить даже на улице, когда телефон лежит в кармане куртки.





Galaxy S10+ также поддерживает технология Dolby Atmos, дающую более объемное звучание. Почему то изначального режим не активирован в настройках, но если включить его самому (можно через шторку с быстрыми настройками), то звук в играх и при просмотре видео действительно становится объемнее.

Очень высокая, но не рекордная производительность

В Беларуси Galaxy S10+ будет продаваться в версии с процессором Snapdragon 9820 (8-нм). Оперативной памяти в стартовой модификации устройства 8 ГБ, постоянной — 128 ГБ. Смартфон поддерживает установку карт памяти microSD объемом до 512 ГБ (вместо одной из SIM-карт).

Впрочем, у Galaxy S10+ есть и более «навороченная» версия с 12 ГБ оперативки и 1 ТБ внутреннего хранилища. Если добавить к этому microSD-карту на 512 ГБ, то общий объем памяти превысит 1,5 ТБ — предположим, что в компьютерах и ноутбуках большинства пользователей сегодня установлено меньше памяти.

Правда и стоит такая модификация Galaxy S10+ почти в два раза больше в сравнении со стартовой моделью — 4199 рублей. У нас на тесте побывала обычная версия Galaxy S10+ с 8/128 ГБ памяти. В бенчмарке AnTuTu аппарату удалось набрать почти 326 тысяч очков — один из самых высоких показателей среди всех Android-смартфонов, когда-либо проходивших тестирование.





Но этот результат — не рекордный. Недавно Xiaomi заявила , что ее Mi 9 с процессором Snapdragon 855 набирает в тесте около 390 тысяч баллов. Скорее всего, такие же показатели будут и у других смартфонов с чипом Snapdragon 855.

Впрочем, сказать, что у Samsung Galaxy S10+ не хватает (или не хватит в ближайшем будущем) производительности на какую-нибудь задачу мы не рискнем. Тот же PUBG Mobile на максимально возможных настройках графики за тридцать минут игры ни разу не просел по fps — играть очень комфортно.

Разумеется, с задачами попроще (мессенджеры, навигация, соцсети, просмотр видео, фотографирование) затруднений нет. Правда при нагрузке (в синтетических тестах или в играх) задняя стеклянная сторона смартфона заметно нагревается — держать гаджет в руках становится не так удобно.

One UI

В новых Galaxy S10 предустановленна Android 9 с фирменной оболочкой One UI. В ней Samsung пошла на несколько серьезных нововведений, большинство из которых направлены на то, чтобы сделать управление смартфоном одной рукой удобнее.

Например, теперь все элементы на экране расположены в его нижней части, а не сверху — так до них легче дотянуться большим пальцем без перехвата смартфона в руке. Это же касается и шторки уведомлений с быстрыми настройками — сейчас она раскрывается до самого низа экрана, а не останавливается посередине. Опять же, это сделано, чтобы до иконок было легче добраться.







А еще в оболочке One UI появился «ночной режим», перекрашивающий все элементы системы в темные цвета — выглядит свежо, и по идее помогает сохранять заряд аккумулятора Galaxy S10+ (темные цвета на AMOLED-дисплеях расходуют меньше энергии).





В целом, пользоваться One UI нам понравилось — смартфоном с огромным 6,4-дюймовым экраном пользоваться действительно стало немного удобнее.

Пока не больше дня без подзарядки

Емкость аккумулятора Galaxy S10+ равняется 4100 мАч. На презентации устройства представители Samsung говорили, что ИИ будет отслеживать, как используется смартфон, и в зависимости от этого оптимизировать энергопотребление.

Но ощутимого эффекта пока это не принесло — от полного заряда батареи Galaxy S10+ работает около одного дня (пять-шесть часов активного дисплея). Надеемся, с обновлением прошивки автономность подрастет хотя бы до полутора дней.





Правда на такой результат можно рассчитывать в достаточно активном режиме — с постоянно включенным Wi-Fi или LTE, синхронизацией трех почтовых ящиков, нескольких мессенджеров, часом просмотра видео в YouTube и прослушиванием музыки в стриминговом сервисе, а также получасом игр и загрузкой программ из Play Market.

Galaxy S10+ поддерживает беспроводную и ускоренную подзарядку, но сверхбыстрой последнюю не назовешь — от 0 до 100% смартфон заряжается чуть больше полутора часов. Конкуренты (тот же Mate 20 Pro от Huawei c технологией быстрой зарядки мощностью в 40 Вт) восполняют заряд быстрее.

Еще одна новая функция в Samsung Galaxy S10+ называется Wireless PowerShare. С ее помощью сторонние гаджеты можно подзаряжать от самого смартфона. Но опять же, впервые такой режим появился еще в прошлогоднем Mate 20 Pro.



На фото наушники Galaxy Buds от Samsung, поддерживающие беспроводную подзарядку

Правда в сравнении с Huawei функцию доработали, и от Galaxy S10+ получится заряжать не только другие смартфоны, но и, например, беспроводные наушники (если те поддерживают такую опцию). Но, на наш взгляд, такой способ подзарядки из-за невысокой скорости выглядит скорее маркетинговым трюком, а не готовым к постоянному использованию решением.

Камеры

Основная камера в Galaxy S10+ — тройная. Первый модуль — 12 Мп (f/1.5−2.4), второй телефото — 12 Мп (f/2.4), третий супер широкоугольный — 16 Мп (f/2.2). Такая система позволяет делать фотографии с двукратным оптическим зумом, а также более широкой перспективой (123 градуса).

Есть и искусственный интеллект (AI), определяющий объекты в 30 категориях, а также режим, подсказывающий, как лучше выстроить экспозицию кадра. В тройках фотографий ниже — обычный снимок, увеличенный (2х) и суперширокоугольный. Все фото сделаны на полностью автоматических настройках с ИИ:

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А вот как выглядят фотографии, созданные в портретном режиме (степень размытия можно менять после съемки). На наш взгляд, эффект боке получается немного неестественным и как будто полностью программный:















В рейтинге известного ресурса сравнения фотографий со смартфонов DxOmark Galaxy S10+ набрал 109 баллов, разделив первое место с двумя смартфонами Huawei. Проще говоря, Galaxy S10+ снимает действительно здорово. Придраться к детализации, балансу белого или цветопередаче как дневных, так и ночных снимков сложно — качество кадров если и не превосходит конкурентов, то точно им не уступает.

Фронтальная камера в Samsung Galaxy S10+ сдвоенная, на 10 Мп (f/1.9) и 8 Мп (f/2.2). Дополнительный датчик нужен, чтобы делать фотографии с размытием. Интересно, что DxOmark назвал селфи-модули «десятки» лучшими среди всех конкурентов, присудив им максимальную на сегодняшний день оценку в 96 баллов.

Ниже — фотография, сделанная на фронтальную камеру Galaxy S10+ на автоматических настройках:





Резюме

Новый Samsung Galaxy S10+ начнет продаваться в Беларуси восьмого марта от 2599 рублей (за версию с 8/128 ГБ памяти).

В сравнении с прошлогодним Galaxy S9+ новинка улучшилась практически по всем параметрам. Дисплей стал больше, а корпус и рамки вокруг панели немного меньше, ощутимо выросла производительность, динамики получились еще более громкими, камера теперь может снимать не только с увеличением, но и более широком углом обзора.





Не стоит забывать и о сохранившемся 3,5-мм разъеме для наушников, а также возможности установки карт памяти до 512 ГБ. У самой дорогой версии смартфона за 4199 рублей при использовании такой microSD-карты общий объем памяти составит 1,5 ТБ — скорее всего, больше, чем в вашем компьютере.

Сканер отпечатков пальцев в дисплее — самый технически продвинутый среди смартфонов от всех конкурентов, в которых используются подобные сенсоры. Но пользоваться им пока не очень удобно — по скорости обычные дактилоскопические датчики (не в дисплеях) выигрывают у экранных. Зато разблокировка по лицу в Galaxy S10+ очень быстрая — по ощущениям, на нее уходит не больше секунды.

Из минусов Galaxy S10+ остановимся на времени автономной работы. Несмотря на внушительный по объему аккумулятор на 4100 мАч, рассчитывать больше чем на день активного использования (пять-шесть часов включенного экрана) вряд ли возможно. Впрочем, ситуация может изменится с обновлениями прошивки.

Кроме того, скорость подзарядки аккумулятора Galaxy S10+ ниже в сравнении с тем же Huawei Mate 20 Pro. А еще последний умеет фотографировать не только с двукратным, но даже 5-кратным зумом без потери качества. К конкурентам Galaxy S10+ относится и iPhone Xs Max, который стоит дороже, но немного производительнее.

За предоставленный на тест смартфон благодарим российское представительство компании Samsung. Компания не имела возможности повлиять на результат тестирования и не видела материал до публикации.

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