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Январские средние зарплаты рухнули почти во всех отраслях. В некоторых больше чем на 900 рублей

26.02.2019 17:40 — Разное | Tut.by  
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Средняя зарплата в Беларуси в январе сократились на 133 рубля — до 982 рублей. Заработки упали почти во всех отраслях, но больше всего у работников, которые заняты вспомогательной деятельностью воздушного транспорта, — сразу на 1054 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как в январе изменились средние зарплаты белорусов.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В каких отраслях больше всего «усохли» средние зарплаты?

Лидерами по падению средней зарплаты в январе стали работники, которые занимаются вспомогательной деятельностью воздушного транспорта. В прошлом месяце они зарабатывали в среднем на 1054 рубля меньше, чем в декабре. В январе средняя зарплата этих работников составила 1352 рубля.

У специалистов, занятых вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования, зарплаты сократились на 938 рублей, а у тех, кто занимается геодезической и картографической деятельностью (без научных исследований
и разработок) — на 910 рублей.

На производстве химических продуктов средние зарплаты упали на 811 рублей.

Строители в январе зарабатывали в среднем на 152 рубля меньше, чем в декабре (1019 рублей в прошлом месяце), в промышленности — на 183 рубля меньше (1064 рублей).

Бюджетники, которым обещают по итогам этого года средние зарплаты на уровне 80% от средней по стране, также в январе меньше зарабатывали, чем в декабре. К примеру, зарплаты в здравоохранении упали на 163 рубля — до 770 рублей, в образовании — на 69 рублей (до 687 рублей), а в культуре — на 60 рублей (до 548 рублей).

Где зарплаты за январь выросли?

На производстве компьютеров и периферийного оборудования средние зарплаты в январе увеличились заметнее всего — на 257 рублей по сравнению с декабрем. У специалистов по финансовым услугам заработки стали больше на 132 рубля, работников грузового железнодорожного транспорта — на 107 рублей, а пассажирского воздушного транспорта — на 101 рубль.

Январские зарплаты были выше декабрьских, также на производстве кокса и продуктов нефтепереработки (+93 рубля), у работников воздушного транспорта (+54 рубля), сухопутного и трубопроводного транспорта (+47 рублей).

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.

 
 
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, как в январе изменились средние зарплаты белорусов.
 
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