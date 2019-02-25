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Трамп решил помирить евреев и палестинцев

26.02.2019 17:52 — Разное | Партизан  
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Администрация президента США Дональда Трампа разработала план мирного договора для урегулирования израильско-палестинского конфликта. Об этом заявил советник президента Джаред Кушнер, передает Haaretz.

По словам Кушнера, который также является зятем президента, американский план затронет все ключевые проблемы конфликта. В числе прочего, администрация Трампа хочет видеть ныне разделенные палестинские территории едиными, под одним руководством — это «позволит им жить достойно».

Советник главы государства также рассказал, что одним из главных принципов плана будет свобода перемещения — границы в их нынешнем виде должны прекратить существовать, чтобы «гарантировать свободное движение людей и товаров».

Отмечается, что план примирения должен принести пользу не только населению Израиля и Палестины, но и всему региону — благодаря включению Палестины в его экономическую жизнь.


Подробности плана, сказал Кушнер, будут обнародованы после выборов в Израиле, которые пройдут 9 апреля. Вместе с Джейсоном Гринблаттом, посланником президента США на Ближнем Востоке, он в данный момент наносит визиты в ряд ближневосточных государств, выполняя поручения Трампа по налаживанию новых контактов в регионе.

 
 
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Администрация президента США Дональда Трампа разработала план мирного договора для урегулирования израильско-палестинского конфликта. Об этом заявил советник...
 
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