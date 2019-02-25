Готовьтесь! Новый конец света назначили на 8 марта









replyua.net , конспирологи заявляют, что якобы пришельцы с планеты Нибиру собираются заморозить Землю. С помощью спектрального анализа и электронных телескопов конспирологи смогли вычислить, что к Земле приближается неизвестная планета. Как сообщает, конспирологи заявляют, что якобы пришельцы с планеты Нибиру собираются заморозить Землю. С помощью спектрального анализа и электронных телескопов конспирологи смогли вычислить, что к Земле приближается неизвестная планета.





Они уверяют, что им удалось даже узнать состав и размер этого объекта- планета X больше Земли не в 10 раз, как утверждалось ранее, а в 1000 раз. Также исследователи уверяют, что эта планета пригодна для жизни людей.





Уфологи соглашаются с такими выводами и подчеркивают, что пришельцы захватят Землю без разрушений и воин. Эксперты говорят, что планета-убийца подлетит к Марсу, встанет на его орбиту и начнет притягивать к себе Землю, отдаляя ее от согревающего Солнца и разрушая магнитные полюса, удерживающие земную атмосферу.







