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Готовьтесь! Новый конец света назначили на 8 марта
Некоторые исследователи-любители утверждают, что 8 марта на Земле начнётся самый страшный ледниковый период за всю историю.
Как сообщает
Они уверяют, что им удалось даже узнать состав и размер этого объекта- планета X больше Земли не в 10 раз, как утверждалось ранее, а в 1000 раз. Также исследователи уверяют, что эта планета пригодна для жизни людей.
Уфологи соглашаются с такими выводами и подчеркивают, что пришельцы захватят Землю без разрушений и воин. Эксперты говорят, что планета-убийца подлетит к Марсу, встанет на его орбиту и начнет притягивать к себе Землю, отдаляя ее от согревающего Солнца и разрушая магнитные полюса, удерживающие земную атмосферу.
Уже через несколько часов Земля начнет быстрыми темпами терять тепло, и когда температура опустится до минус 273 градусов, начнется апокалипсис. Ученые, прочитавшие эту новость, уже успели посмеяться и заявили, что новые утверждения конспирологов просто не выдерживают никакой критики.
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Некоторые исследователи-любители утверждают, что 8 марта на Земле начнётся самый страшный ледниковый период за всю историю.
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