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Неудачная шутка: вместо Гомеля белорус "приземлился" на скамью подсудимых в Сургуте

26.02.2019 17:39 — Разное | Партизан  
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Мужчина неудачно пошутил в аэропорту в ходе регистрации на рейс Сургут-Гомель.

Неудачная шутка: вместо Гомеля белорус "приземлился" на скамью подсудимых в Сургуте
В итоге Сургутский городской суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного  ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). 

ЧП случилось 17 декабря прошлого года ранним утром, когда во время досмотра на вопрос сотрудника службы безопасности, что находится в его ручной клади, 33-летний белорус ляпнул: «Конечно, бомба!». 

На этом регистрация на рейс для него завершилась, экстренно вызванные сотрудники полиции оцепили место происшествия, багаж пассажира проверила служебная собака. Ничего опасного не обнаружили, но подвыпившего пассажира с рейса сняли и возбудили против него уголовное дело. 

Позже в обвинительном заключении следователь написал: «В результате ложного сообщения из хулиганских побуждений об акте терроризма были отвлечены силы правоохранительных органов и служб, призванных оказывать помощь в экстремальных ситуациях, временно дестабилизирована работа аэропорта города Сургут». 


Белорусу грозило наказание от штрафа в размере от 200 тыс. до 500 тыс. российских рублей до принудительных работ на срок от 2 до 3 лет. Однако суд ограничился более мягким наказанием.

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, с учетом признания вины, возмещения вреда, и других смягчающих наказание обстоятельств суд назначил шутнику наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. российских рублей.


 
Теги: Гомель
 
 
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Мужчина неудачно пошутил в аэропорту в ходе регистрации на рейс Сургут-Гомель.
 
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