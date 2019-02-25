В итоге Сургутский городской суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).





ЧП случилось 17 декабря прошлого года ранним утром, когда во время досмотра на вопрос сотрудника службы безопасности, что находится в его ручной клади, 33-летний белорус ляпнул: «Конечно, бомба!».





На этом регистрация на рейс для него завершилась, экстренно вызванные сотрудники полиции оцепили место происшествия, багаж пассажира проверила служебная собака. Ничего опасного не обнаружили, но подвыпившего пассажира с рейса сняли и возбудили против него уголовное дело.





Позже в обвинительном заключении следователь написал: «В результате ложного сообщения из хулиганских побуждений об акте терроризма были отвлечены силы правоохранительных органов и служб, призванных оказывать помощь в экстремальных ситуациях, временно дестабилизирована работа аэропорта города Сургут».









Белорусу грозило наказание от штрафа в размере от 200 тыс. до 500 тыс. российских рублей до принудительных работ на срок от 2 до 3 лет. Однако суд ограничился более мягким наказанием.





Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, с учетом признания вины, возмещения вреда, и других смягчающих наказание обстоятельств суд назначил шутнику наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. российских рублей.



