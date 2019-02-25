Стратегия: дружественные партнеры или?..

Однако, в настоящее время обозначились другие реальные угрозы национальной безопасности Беларуси, над нейтрализацией которых предстоит задуматься и нашим политиками, и военным.





Озабоченность руководства РБ относительно возможного появления у наших западных соседей «Форта Трампа» озвучил председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович в ходе своего недавнего визита в Варшаву.





Там он встречался с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким и рядом других высокопоставленных должностных лиц соседнего государства. Как рассказал спикер верхней палаты белорусского парламента в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ, по его мнению, польская сторона услышала нашу обеспокоенность.





«Польская сторона достаточно конструктивно реагировала и заверяла и на уровне министра иностранных дел, и президента о том, что это ни в коем случае не должно привести к некой эскалации напряженности… Будут соответствующие диалоги на уровне министров обороны и по линии МИД», — отметил Михаил Мясникович.





Этот тезис вроде бы подтверждает и заявление, сделанное 11 февраля по итогам его встречи с польским министром иностранных дел Яцеком Чапутовичем. «Министр Яцек Чапутович выразил надежду, что визит председателя Михаила Мясниковича положит начало формированию нового взгляда на отношения Польши и Беларуси как двух соседних народов», — говорится в нем.









Между тем, многие эксперты не склонны переоценивать значение заявлений подобного рода. Ведь в начале октября прошлого года тот же Яцек Чапутович выразил надежду, что Вашингтон примет-таки решение о размещении в Польше американской военной базы.





«Еще предстоит проанализировать и обсудить военно-политические аспекты, а также место конкретного размещения. Многое зависит от позиции Конгресса США и от заключений администрации президента США и Пентагона, но мы надеемся, что решение будет принято весной следующего года», — сказал он тогда «Коммерсанту».





Пока нет, но это пока





Однако, пока никаких соглашений США с Польшей относительно расширения присутствия американских военных в этой стране нет, переговоры по этому поводу продолжаются, заявил 13 февраля официальный представитель министерства обороны Соединенных Штатов Эрик Пахон.





«Любые спекуляции по поводу увеличения числа войск — не обоснованы. Никаких соглашений по этому вопросу заключено не было», — приводит его слова агентство Reuters.





Характерно, что в этот же день американский посол в Польше Джорджетт Мосбахер в интервью газете Financial Times сообщила, что Соединенные Штаты все-таки планируют расширить военное присутствие на польской территории. Мосбахер рассказала, что по просьбе Варшавы контингент американских войск, насчитывающий пока 4 тысячи человек, будет увеличен на «сотню, несколько сотен». При этом речь о создании военной базы на польской территории не идет.





И здесь уместно будет добавить «пока не идет». В прошлом году президент США Дональд Трамп (которому и принадлежит право окончательного решения) заявил, что Белый дом рассматривает запрос Варшавы о расширении американского присутствия, уточнив, что разделяет беспокойство республики о возможной «российской агрессии».





Напомним, в сентябре 2018 года президент Польши Анджей Дуда посетил с государственным визитом США. В ходе переговоров с Дональдом Трампом польский лидер заявил о готовности выделить более чем 2 млрд. долларов на подготовку и строительство постоянной военной базы США на территории Польши под названием «Форт Трамп».





И тем не менее, вопрос размещения в этой стране на постоянной основе американской военной базы не единственное, пусть и самое обсуждаемое, направление польско-американского стратегического сотрудничества.





В начале февраля текущего года глава польского МИД обратился к Вашингтону с призывом разместить в Европе ракеты с ядерными боеголовками. «В наших европейских интересах, чтобы на континенте были размещены американские войска и ракеты с ядерными боеголовками», — сказал Яцек Чапутович немецкому изданию Der Spiegel.









Двумя неделями позже он же после встречи с американским госсекретарем Майком Помпео, заявил, что Варшава надеется на завершение развертывания ПРО США на своей территории.





В настоящее время в Польше ведутся работы по размещению базы мобильных противоракетных комплексов SM-3 в рамках программы Aegis Ashore. Первоначально предполагалось завершить этот процесс в 2018 году, но прошлой весной американские военные решили перенести срок сдачи объекта на 2020 год.





В Москве всерьез опасаются, что комплексы ПРО SM-3 смогут сбивать на взлете российские стратегические баллистические ракеты, размещенные в центральных районах страны. Кроме того, у России вызывает обеспокоенность то, что на базах ПРО в Румынии и Польше используются универсальные пусковые установки, которые позволяют осуществлять пуски не только противоракет, но и крылатых ракет средней дальности.





Общая угроза сближает





Еще одним настораживающим моментом для восточных соседей Польши, несомненно, станет закупка у Соединенных Штатов ракетных систем HIMARS. О чем 9 февраля сообщило польское министерство обороны.





Переговоры с Пентагоном велись несколько лет, правда первоначально Варшава хотела три дивизиона, но американский Сенат одобрил продажу лишь одного. Таким образом, польская армия получит 20 пусковых установок с системами управления огнем и 300 боеприпасами к ним. Стоимость контракта оценивается в 414 млн. долларов.





Его подписание было приурочено к визиту вице-президента США Пенса в Польшу и состоялось в рамках организованной в Варшаве конференции по Ближнему Востоку.





Аббревиатура HIMARS расшифровывается как High Mobility Artillery Rocket System — высокомобильная артиллерийско-ракетная система. РСЗО HIMARS способна стрелять несколькими типами ракет: управляемыми реактивными снарядами типа GMLRS на дальность более 70-80 км или управляемой баллистической оперативно-тактической ракетой ATACMS на дальность более 300 км.





Боеприпас GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) представляет собой управляемую 227-мм ракету с унитарным боезарядом для реактивных систем залпового огня.





Что же касается оперативно-тактической ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System), то существует несколько ее версий, имеющих разную дальность и разные боевые части (кассетные либо осколочно-фугасные).





Система снаряжается либо шестью снарядами GMLRS калибра 227 мм либо одной ракетой ATACMS. И GMLRS, и ATACMS имеют два канала наведения на цель инерциальный и от приемника спутникового сигнала GPS. Это позволяет достигать отклонения боеприпасов от цели в пределах 5-10 метров.









По мнению аналитиков, пусковые установки комплекса HIMARS будут направлены против контингента вооруженных сил России, базирующихся в Калининградском особом районе.





Однако, если принять во внимание гораздо большую протяженность польско-белорусской границы по сравнению с польско-российской, то достаточно обоснованным выглядит опасение, что значительная их часть будет нацелена на Беларусь.





И здесь для военно-политического руководства нашей страны возникает вопрос о средствах нейтрализации столь серьезной огневой мощи. По мнению ряда комментаторов, без содействия союзной России здесь не обойтись.





Придется что-то размещать





Отсюда становится понятно почему при назначении нового посла в Польше президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что если они (поляки) будут бряцать оружием, то мы не будем спокойно на это смотреть. «В том числе учитывая нашу совместную белорусско-российскую группировку на этом направлении».





По мнению ряда комментаторов, это высказывание не следует расценивать как запугивание Польши. Скорее в нем можно усмотреть настоятельную просьбу не давать повода России для наращивания давления на Беларусь с целью принудить последнюю к безоговорочному следованию военно-стратегическому курсу Кремля. И тем самым похоронить надежду на реализацию политики «невыбора» между Западом и Востоком.





Согласно заявлению, сделанному Лукашенко несколько раньше, размещение американской военной базы на территории Польши неизбежно вынудит Россию и Беларусь принять зеркальные меры.





«Я министру иностранных дел (Польши — прим. авт.) сказал (он выступал у нас в Минске): «Мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать», — отметил он.





По сведениям ряда источников, еще на переговорах в Сочи 21 сентября 2018 года Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали этот вопрос c подачи Министерства обороны России.









По утверждению агентства «Росбалт», в военном ведомстве России считают, что адекватным ответом на появление бронетанкового соединения США в Польше будет размещение на территории Беларуси полноценной российской военной базы «с авиацией, танками и пехотой».





Немалое число экспертов не исключает, что и некоторые средства противодействия ПРО США также могут быть расположены на территории Беларуси.





Согласно неофициальной информации, по итогам упомянутых выше переговоров в Сочи, Минск якобы заявил, что не будет возражать против создания российской военной базы на своей территории, в случае появления у своих границ «форта имени Трампа».





И не факт, что в свете последних тенденций в отношениях Вашингтона и Варшавы подобный сюжет вновь не обсуждался на встрече Лукашенко и Путина в Сочи 13-15 февраля. Хотя такой поворот событий грозит безвозвратно похоронить всю многовекторную стратегию, которую годами с таким трудом выстраивал белорусский лидер.