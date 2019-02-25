Помимо бывшего норвежского биатлониста, на старт выйдет и его жена – четырехкратная победительницы Игр Дарья Домрачева.





С 1990 по 2003 год семья Домрачевой жила в Нягани, именно там спортсменка начала заниматься лыжами, а потом и биатлоном.





Всероссийская гонка пройдет в Нягани 2 марта. После соревнований Домрачева и Бьорндален отправятся в Ханты-Мансийск.