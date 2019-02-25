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Бьорндален и Домрачева выступят на "Лыжне России-2019"
Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле Эйнар Бьорндален примет участие в массовой гонке «Лыжня России-2019» в Нягани.
Помимо бывшего норвежского биатлониста, на старт выйдет и его жена – четырехкратная победительницы Игр Дарья Домрачева.
С 1990 по 2003 год семья Домрачевой жила в Нягани, именно там спортсменка начала заниматься лыжами, а потом и биатлоном.
Всероссийская гонка пройдет в Нягани 2 марта. После соревнований Домрачева и Бьорндален отправятся в Ханты-Мансийск.
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Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле Эйнар Бьорндален примет участие в массовой гонке «Лыжня России-2019» в Нягани.
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