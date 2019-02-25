В Гомельской области подвели итоги работы по санаторно-курортному лечению и оздоровлению в 2018 году

156,9 тысяч жителей Гомельской области получили санаторно-курортное лечение и оздоровились за счет средств республиканского бюджета и социального страхования в прошлом году, сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. Общая сумма затраченных на эти цели средств составила Br73,44 млн.

"Ежегодно растет число работающих граждан, которым путевки выделяются комиссиями по оздоровлению по месту работы за счет средств государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения. Так, в 2018 году было направлено на санаторно-курортное лечение и оздоровление 6394 человека данной категории на сумму Br4,16 млн., в том числе 3038 детей на сумму Br1,70 млн.", - отметили представители организации.

В белорусские здравницы было направлено 1170 граждан льготной категории, имеющих право на внеочередное и первоочередное получение бесплатных путевок. Среди них - 44 ветерана Великой Отечественной войны, 146 инвалидов I и II групп, пользующихся льготами.

За счет средств республиканского бюджета было направлено на санаторно-курортное лечение 3657 неработающих граждан, являющихся пенсионерами силовых структур, пенсионерами, состоящими на учете в Фонде социальной защиты и инвалидами человек. На эти цели было затрачено Br2,37 млн.

"Одной из главных задач области является обеспечение санаторно-курортным лечением и оздоровлением детей, проживающих и обучающихся на загрязненных радионуклидами территориях. В 2018 году получили санаторно-курортное лечение и оздоровление 64 730 детей на сумму Br56,60 млн.", - сообщили представители Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Также были обеспечены путевками 1189 детей-инвалидов.

Важным направлением работы является организация оздоровления детей в каникулярный период в лагерях различных типов. "В летний период 2018 года на территории Гомельской области была организована работа лагерей, в которых оздоровились 47 194 ребенка на сумму более Br5,0 млн.", - сообщили в организации.

Особое внимание уделялось оздоровлению несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и состоящих на различных видах учета.

Ежегодно на контроле находится оздоровление детей-сирот и детей с ограниченными возможностями. В летний период 2018 года в оздоровительных лагерях смогли отдохнуть 1960 детей-сирот.

На доплату до полной стоимости путевок для детей из многодетных, малообеспеченных семей и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных и опекунских семьях, и на удешевление стоимости путевок в оздоровительные лагеря для детей работников бюджетной сферы было использовано Br93 тыс. из средств областного бюджета.

В межсезонных оздоровительных лагерях в период весенних, осенних и зимних каникул 2018 года было оздоровлено 29 992 школьника на сумму государственных средств Br727,83 тыс.

Санаторно-курортными и оздоровительными организациями Гомельской области в 2018 году реализовано 98 494 путевки, в том числе Республиканскому центру по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения 37 602 путевки, юридическим лицам 27 703 путевки, физическим лицам 33 189 путевок. Объем выручки от реализации санаторно-оздоровительных услуг вырос по сравнению с 2017 годом на 10% и составил Br70,22 млн.

Особое внимание здравницы области уделяют экспорту санаторно-оздоровительных услуг. Выручка от реализации услуг гражданам стран ближнего и дальнего зарубежья составила Br21,12 млн., что на 10,4% больше чем в 2017 году, при этом количество иностранных граждан, получивших санаторно-курортное лечение, составило 28 592 человека (26 592 человека в 2017 году).

Средняя заполняемость санаторно-курортных и оздоровительных организаций Гомельской области в 2018 году составила 84,5%.

"С целью увеличения спроса на санаторно-оздоровительные услуги для граждан Республики Беларусь и иностранных граждан здравницы Гомельской области продолжают работать над созданием максимально привлекательных, комфортных условий для отдыхающих, укрепляя материально-техническую и медицинскую базу, осваивая и внедряя современные методы лечения", - отметили в организации.