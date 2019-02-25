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"Могилевлифтмаш" стало лучшим промышленным предприятием Могилева по итогам 2018 года
ОАО "Могилевлифтмаш" признано лучшей промышленной организацией Могилева по итогам 2018 года, сообщили в Могилевском горисполкоме.
Награждение лучших предприятий и организаций города состоялось в понедельник на торжественном собрании представителей трудовых коллективов Могилева.
ОАО "Могилевлифтмаш" специализируется на выпуске широкой линейки типовых лифтов, производственная программа насчитывает около 180 базовых моделей. Предприятие также занимается ремонтом, модернизацией и монтажом лифтов с разработкой индивидуальных технических заданий.
Кроме лифтов предприятие выпускает подъемники для физически ослабленных лиц, эскалаторы и траволаторы, строительные подъемники и измельчители мелколесья (мульчировщики), а также потребительские товары.
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ОАО "Могилевлифтмаш" признано лучшей промышленной организацией Могилева по итогам 2018 года, сообщили в Могилевском горисполкоме. Награждение лучших предприятий и...
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