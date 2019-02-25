"Могилевлифтмаш" стало лучшим промышленным предприятием Могилева по итогам 2018 года

ОАО "Могилевлифтмаш" признано лучшей промышленной организацией Могилева по итогам 2018 года, сообщили в Могилевском горисполкоме.

Награждение лучших предприятий и организаций города состоялось в понедельник на торжественном собрании представителей трудовых коллективов Могилева.

ОАО "Могилевлифтмаш" специализируется на выпуске широкой линейки типовых лифтов, производственная программа насчитывает около 180 базовых моделей. Предприятие также занимается ремонтом, модернизацией и монтажом лифтов с разработкой индивидуальных технических заданий.

Кроме лифтов предприятие выпускает подъемники для физически ослабленных лиц, эскалаторы и траволаторы, строительные подъемники и измельчители мелколесья (мульчировщики), а также потребительские товары.