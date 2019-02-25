В Минске задержан Павел Северинец



Фото: Ольга Шукайло

bchd.info

Есть ли в Беларуси политзаключенные?

Как рассказала Ольга,задержали на выходе из дома. Политик направлялся на акцию солидарности с политзаключенными. Инициировала ее группа оппозиционеров активистов и политиков, которые регулярно проводят форум «Свабоду палітвязням!»По информации СМИ, также задержаны активистыОценки на этот счет разные. ЕС и США считают, что сегодня политзаключенных в Беларуси нет. Белорусские правозащитники считают политзаключенным только одного человека —(мы подробно писали, почему).Но по мнению представителей форума «Свабоду палітвязням!», политзаключенных в Беларуси больше. Кроме Жемчужного, активисты относят к этому списку, который отбивал анархистов от милиции на «марше нетунеядцев» в 2017 году,, краеведа, который проходил по делу таможенников, осужденного за контрабанду оружия, украинского журналиста, который отбывает срок по обвинению в шпионаже, активистов фанатского движения и т.д.На последнем собрании форума «Свабоду палітвязням!» были сопредседатель БХД Павел Северинец, лидер ОГП, представители анархистов, БСДП (Грамада), кампании «Европейская Беларусь» и других инициатив. Они решили начать кампанию за освобождение тех, кого считают политзаключенными, к Европейским играм в июне 2019 года.