|
В Минске задержан Павел Северинец
Фото: Ольга Шукайло
Как рассказала Ольга, Павла Северинца задержали на выходе из дома. Политик направлялся на акцию солидарности с политзаключенными. Инициировала ее группа оппозиционеров активистов и политиков, которые регулярно проводят форум «Свабоду палітвязням!»
По информации СМИ, также задержаны активисты Дмитрий Полиенко и Вячеслав Косинеров.
Есть ли в Беларуси политзаключенные?
Оценки на этот счет разные. ЕС и США считают, что сегодня политзаключенных в Беларуси нет. Белорусские правозащитники считают политзаключенным только одного человека — Михаила Жемчужного (мы подробно писали, почему).
Но по мнению представителей форума «Свабоду палітвязням!», политзаключенных в Беларуси больше. Кроме Жемчужного, активисты относят к этому списку Святослава Барановича, который отбивал анархистов от милиции на «марше нетунеядцев» в 2017 году, Алеся Юркойтя, краеведа, который проходил по делу таможенников, осужденного за контрабанду оружия Тараса Аватарова, украинского журналиста Павла Шаройко, который отбывает срок по обвинению в шпионаже, активистов фанатского движения и т.д.
На последнем собрании форума «Свабоду палітвязням!» были сопредседатель БХД Павел Северинец, лидер ОГП Николай Козлов, представители анархистов, БСДП (Грамада), кампании «Европейская Беларусь» и других инициатив. Они решили начать кампанию за освобождение тех, кого считают политзаключенными, к Европейским играм в июне 2019 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политик направлялся на акцию солидарности с политзаключенными.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)