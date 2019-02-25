ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске задержан Павел Северинец

26.02.2019 18:10 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Ольга Шукайло
Сопредседатель БХД Павел Северинец задержан в Минске. Об этом bchd.info сообщила жена политика.

Как рассказала Ольга, Павла Северинца задержали на выходе из дома. Политик направлялся на акцию солидарности с политзаключенными. Инициировала ее группа оппозиционеров активистов и политиков, которые регулярно проводят форум «Свабоду палітвязням!»

По информации СМИ, также задержаны активисты Дмитрий Полиенко и Вячеслав Косинеров.


Есть ли в Беларуси политзаключенные?

Оценки на этот счет разные. ЕС и США считают, что сегодня политзаключенных в Беларуси нет. Белорусские правозащитники считают политзаключенным только одного человека — Михаила Жемчужного (мы подробно писали, почему).

Но по мнению представителей форума «Свабоду палітвязням!», политзаключенных в Беларуси больше. Кроме Жемчужного, активисты относят к этому списку Святослава Барановича, который отбивал анархистов от милиции на «марше нетунеядцев» в 2017 году, Алеся Юркойтя, краеведа, который проходил по делу таможенников, осужденного за контрабанду оружия Тараса Аватарова, украинского журналиста Павла Шаройко, который отбывает срок по обвинению в шпионаже, активистов фанатского движения и т.д.

На последнем собрании форума «Свабоду палітвязням!» были сопредседатель БХД Павел Северинец, лидер ОГП Николай Козлов, представители анархистов, БСДП (Грамада), кампании «Европейская Беларусь» и других инициатив. Они решили начать кампанию за освобождение тех, кого считают политзаключенными, к Европейским играм в июне 2019 года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политик направлялся на акцию солидарности с политзаключенными.
 
Новости дня
Новости разные
 
Выявлена связь между психическими заболеваниями и фастфудом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика