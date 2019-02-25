Выявлена связь между психическими заболеваниями и фастфудом

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International Journal of Food Sciences and Nutrition

Эксперимент проводился с 2005 по 2015 год включительно. За это время при помощи опросов ученые проанализировали состояние психического здоровья около 240 тыс. пациентов одной из больниц Калифорнии.Согласно данным, опубликованным на страницах журнала, люди, которые употребляют больше нездоровой пищи, более подвержены психическим расстройствам, чем люди, которые стараются придерживаться здорового питания.Около 17% опрошенных страдают психическими заболеваниями: из них 13,2% - умеренными расстройствами и 3,7% - тяжелыми.Также ученые установили прямую зависимость между употреблением сахара и биполярным расстройством. По такому же принципу на наше здоровье влияют обжаренные или содержащие большое количество сахара продукты - они провоцируют развитие депрессии.- отметил доцент, ведущий автор исследования.По его словам, медикам стоит чаще обращать внимание на то, что, как и когда едят их пациенты. Это поможет в диагностике разного рода заболеваний, в особенности связанных с состоянием психики.По словам Джима Э. Банта, результаты анализа схожи с итогами аналогичных исследований, проведенных в других странах. Однако, по его мнению, для лучшего понимания этой взаимосвязи необходимо более углубленное изучение этого вопроса.