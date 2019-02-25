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Врач ответил на высказывание Лукашенко о плоскостопии

26.02.2019 18:02 — Разное | UDF  
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Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY
На встрече с представителями Совбеза Александр Лукашенко отметил, что за последние десять лет число состоящих на учете призывников сократилось почти в два раза.

Президент также обратил внимание и на ребят с плоскостопием: «Если человек не может выполнять свою воинскую обязанность, ни в коем случае его не надо призывать в армию. Мы подумаем, как вне армии научить его пользоваться оружием и уметь защищать свою семью в трудной ситуации. Но есть ситуация, и об этом многие говорят, что по каким-то надуманным медицинским причинам типа плоскостопия мы не призываем в армию военнослужащих. Есть и много других выдуманных показаний, по которым мужик не должен служить в армии. Надо разобраться».

TUT.BY узнал у травматолога-ортопеда с опытом работы более 30 лет, почему плоскостопие — это проблема и стоит ли с таким диагнозом призывать в армию.

Плоскостопием называют состояние стопы, когда ее продольный и поперечный своды снижены или их вовсе нет. Свод может быть снижен так, что стопа становится плоской и напоминает поверхность утюга. У плоскостопия три степени тяжести. С легким плоскостопием в армию призывают и сегодня, особенно если нет признаков артроза. При этом состоянии свод стопы снижен буквально на несколько градусов.

— Действительно ли плоскостопие — серьезный диагноз?

— Скелет человека со всеми мышцами и связочным аппаратом напоминает рычаги, образно говоря, это конструкция, которая постоянно движется. В среднем человек без избыточного веса весит 70−80 килограммов. Площадь стопы от площади тела составляет примерно 1/30. Представляете, какая нагрузка падает на стопы человека, когда он двигается и пытается удержать тело в вертикальном положении? Если стопа слабая, значит, у нее плохая выносливость и снижены поперечные и продольные своды. У человека со сниженным продольными сводами стоп мышцы голени и спины несут двойную нагрузку и переутомляются. Почему иногда на плацу в армии молодые люди падают в обморок? Смотрите, глубоко на голени, под икроножной мышцей есть камбаловидная мышца. Она выполняет роль насоса. Он качает кровь от ног вверх через печень к сердцу. Когда человек стоит, замерев, на плацу, кровь может перестать поступать к голове, и парень потеряет сознание. Если у человека снижены своды стоп, то камбаловидная мышца работает с двойной нагрузкой, она переутомляется еще больше. И в такой ситуации происходит застой в венозной системе ног, что приводит к варикозу. Когда говорят, что плоскостопие — это неважно, это неправда. В организме нет ничего неважного. А так как наши стопы носят нас всю жизнь, они должны быть хорошо сформированы. В молодости человек с плоскостопием может не ощущать проблем, но почувствует их в 40 лет.

— Стоит ли призывать в армию с плоскостопием?

— Если у человека плоскостопие и у него в повседневной жизни небольшая нагрузка на стопы: он периодически ходит с работы домой пешком, где-то подъезжает на машине или стоит в транспорте — то он проблем не почувствует. К такой нагрузке он привык с детства. Но когда он приходит в армию, ему нагрузили на плечи десять килограммов и сказали пробежать пять километров, что будет с его мышцами и самочувствием? Кому нужен такой вояка?

По словам медика, плоскостопие встречается у 15% детей, особенно часто — у ребят из деревни.

— Они бегают босиком, и у них часто нет хорошей, правильной обуви. Ведь когда ребенок начинает ходить, важно, чтобы у него была обувь, формирующая скелет стопы. А когда ребенок бегает босиком по дороге, у него уплощается продольный свод и формируется распластанная крестьянская стопа.

Травматолог-ортопед считает, что с легким плоскостопием в армии служить можно, а начиная со 2 степени тяжести — уже не стоит. Такая же история и со сколиозом легкой степени. Например, 1 степень сколиоза — это отклонение на пять-десять градусов.

— Все индивидуально, и нужно смотреть, какая у ребенка осанка, но если сколиоз с отклонением на пять градусов — это ничего страшного.

По мнению медика, в армию можно идти и с разной длиной ног:

— Длину ног можно корректировать с помощью обуви, как это делают в американской армии. И в Беларуси если одна нога короче другой на один сантиметр, то в армию возьмут.

 
 
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За последние десять лет число состоящих на учете призывников сократилось почти в два раза.
 
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