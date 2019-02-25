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Два подполковника получили условные сроки за стрельбу из танков по солдатам
Фото: Znak.com
На скамье подсудимых оказались начальник инженерных войск 6-й общевойсковой армии Денис Горелышев и начальник 33-го общевойскового артиллерийского полигона Виктор Кривошеин. Они признаны виновными в халатности. Обвинение просило дать им три года в колонии-поселении.
По данным следствия и суда, инцидент произошел 7 сентября 2017 года на военном полигоне в Ленинградской области во время плановых танковых стрельб.
«Оба подполковника разместили четырех солдат, которые участвовали в тренировке в составе имитационных команд, в секторе прямого огневого поражения. Они пренебрегли мерами безопасности, в частности не оборудовав участки красным флагом, — сообщают правозащитники. — В результате выстрела снаряда 20-летний рядовой скончался на месте происшествия. Еще троим рядовым был причинен тяжкий вред здоровью».
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Инцидент произошел 7 сентября 2017 года на военном полигоне в Ленинградской области.
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