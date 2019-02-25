Два подполковника получили условные сроки за стрельбу из танков по солдатам

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На скамье подсудимых оказались начальник инженерных войск 6-й общевойсковой армиии начальник 33-го общевойскового артиллерийского полигона. Они признаны виновными в халатности. Обвинение просило дать им три года в колонии-поселении.По данным следствия и суда, инцидент произошел 7 сентября 2017 года на военном полигоне в Ленинградской области во время плановых танковых стрельб.сообщают правозащитники. —