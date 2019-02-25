Дело врача-интерна из Бобруйска, которая проткнула пациенту легкое, закрыли



Иллюстративное фото

Фото: vmede.org

Дело, возмутившее медицинскую общественность страны, возбудили по настоянию бобруйчанки. Ее 24-летний сын получил осложнение после операции на пальце. В сентябре 2017 года он сломал палец, но кость срослась неправильно, потому молодому мужчине нужна была операция. Ее проводили с местной анестезией. Укол делала врач-интерн — и проколола легкое.Блокада по Кулленкампфу. Эту процедуру, по информации TUT.BY, делали 24-летнему бобруйчанину, чтобы обезболить руку и провести операцию на пальце. Анестетик вводится над ключицей, чтобы блокировать плечевое сплетение. Пациент в это время находится в сознании. Фото: vmede.orgРуку пациенту обезболили, операцию провели, но у бобруйчанина возникло осложнение — пневмоторакс, т.е. скопился воздух в плевральной полости. Потому пациент и его мать потребовали расследование дела.В больнице провели внутреннюю проверку, сделали ряд экспертиз, после чего возбудили уголовное дело.Медицинская общественность страны была возмущена тем, что дело в принципе возбудили, а тем более — что подозреваемой стала врач-интерн. Речь шла о том, что врач-интерн — это человек, которого обучают и за которого отвечает как минимум заведующий отделением. Кроме того, пневмоторакс — не смертельное и не инвалидизирующее осложнение, которое возможно при проведении такого метода обезболивания, и пациент соглашается с этим риском, когда ставит свою подпись перед началом операции. По крайней мере такой должна быть процедура, которую обязан проводить врач. К тому же из больницы пациент вышел здоровым.— пояснила официальный представитель Следственного комитетаГончарова подчеркнула, что со стороны врача-интерна не допущено каких-либо нарушений при проведении анестезии. Потому производство по делу было прекращено в связи с отсутствием в деянии состава преступления.Сама врач-интерн от каких-либо комментариев СМИ отказалась.