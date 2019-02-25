|
Дело врача-интерна из Бобруйска, которая проткнула пациенту легкое, закрыли
Иллюстративное фото
Дело, возмутившее медицинскую общественность страны, возбудили по настоянию бобруйчанки. Ее 24-летний сын получил осложнение после операции на пальце. В сентябре 2017 года он сломал палец, но кость срослась неправильно, потому молодому мужчине нужна была операция. Ее проводили с местной анестезией. Укол делала врач-интерн — и проколола легкое.
Фото: vmede.org
Блокада по Кулленкампфу. Эту процедуру, по информации TUT.BY, делали 24-летнему бобруйчанину, чтобы обезболить руку и провести операцию на пальце. Анестетик вводится над ключицей, чтобы блокировать плечевое сплетение. Пациент в это время находится в сознании. Фото: vmede.org
Руку пациенту обезболили, операцию провели, но у бобруйчанина возникло осложнение — пневмоторакс, т.е. скопился воздух в плевральной полости. Потому пациент и его мать потребовали расследование дела.
В больнице провели внутреннюю проверку, сделали ряд экспертиз, после чего возбудили уголовное дело.
Медицинская общественность страны была возмущена тем, что дело в принципе возбудили, а тем более — что подозреваемой стала врач-интерн. Речь шла о том, что врач-интерн — это человек, которого обучают и за которого отвечает как минимум заведующий отделением. Кроме того, пневмоторакс — не смертельное и не инвалидизирующее осложнение, которое возможно при проведении такого метода обезболивания, и пациент соглашается с этим риском, когда ставит свою подпись перед началом операции. По крайней мере такой должна быть процедура, которую обязан проводить врач. К тому же из больницы пациент вышел здоровым.
— Врач-интерн подозревалась в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекших по неосторожности телесные повреждения, так как именно она проводила проводниковую анестезию пациенту, — пояснила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. — В ходе экспертных исследований установлено, что эта анестезия является наиболее благоприятной для проведения операции пациенту. При этом эксперты также отметили, что даже при правильном выполнении этого вида анестезии возможно осложнение в виде тех последствий, которые наступили в данном случае у пациента. В ходе следствия установлено, что это является одним из рисков, связанных с выполнением проводниковой анестезии.
Гончарова подчеркнула, что со стороны врача-интерна не допущено каких-либо нарушений при проведении анестезии. Потому производство по делу было прекращено в связи с отсутствием в деянии состава преступления.
Сама врач-интерн от каких-либо комментариев СМИ отказалась.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основание — отсутствие состава преступления.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)