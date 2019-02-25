

Фото: Facebook Дениса Урбановича

Эпизод, который рассматривал суд, произошел вечером 23 февраля.стоял вместе с другими пикетчиками у ворот ресторана. Они останавливали автомобили и объясняли водителям, почему нужно бойкотировать развлекательное учреждение, расположенное возле места массовых расстрелов. Один из водителей вызвал ГАИ.Как пояснили в суде сотрудники ГАИ, на Урбановича составили протокол за то, что он отказывался уйти с дороги,Сам активист настаивает на том, что никто не требовал уйти с дороги и не предупредил его об ответственности за неподчинение. В суде активист отказался давать показания.За время пикетирования ресторана «Поедем поедим», с июня 2018 года, Урбановича четыре раза приговаривали к административному аресту. По сведениям ПЦ «Вясна» в этом году активист был оштрафован в общей сумме на 97 базовых величин (1573,5 рубля).