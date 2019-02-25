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«Калашников» раскрыл характеристики нового автомата АМ-17
Характеристики нового малогабаритного автомата АМ-17 раскрыл концерн «Калашников».
Длина автомата составляет 740 мм, ствола — 230 мм, масса — 2,5 кг. В магазине имеются окна визуального контроля количества боеприпасов, его емкость — 30 патронов. Автомат оснащен телескопическим складывающимся вправо прикладом.
В конструкцию интегрирована планка Пикатинни, которая позволяет крепить различные прицельные приспособления и другие аксессуары.
Переключатели режима ведения огня расположены по обеим сторонам автомата. Рукоятка взведения затвора может размещаться как справа, так и слева.
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Автомат весит всего 2,5 килограмма.
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