«Калашников» раскрыл характеристики нового автомата АМ-17

Характеристики нового малогабаритного автомата АМ-17 раскрыл концерн «Калашников». Видео с описанием новинки было опубликовано на официальном сайте концерна.

Длина автомата составляет 740 мм, ствола — 230 мм, масса — 2,5 кг. В магазине имеются окна визуального контроля количества боеприпасов, его емкость — 30 патронов. Автомат оснащен телескопическим складывающимся вправо прикладом.

В конструкцию интегрирована планка Пикатинни, которая позволяет крепить различные прицельные приспособления и другие аксессуары.

Переключатели режима ведения огня расположены по обеим сторонам автомата. Рукоятка взведения затвора может размещаться как справа, так и слева.