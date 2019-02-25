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Председатель Комитета государственного контроля Гродненской области Анатолий Дорожко провел прием граждан в Вороново

26.02.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Председатель Комитета государственного контроля Гродненской области Анатолий Дорожко провел прием граждан в Вороново

К Анатолию Андреевичу обратился пенсионер из Жирмунского сельсовета. Он искренне и эмоционально рассказал свою историю, связанную с периодом жизни  в отделении круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в д. Бастуны. Мужчина находился там 10 лет, познакомился и проникся сочувствием к одному из постояльцев. Судьба 40-летнего Виталия, по убеждению пенсионера отзывчивого и доброго, очень его волнует. Хочется помочь человеку. Виталий признан недееспособным, сейчас находится в Мурованском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов. Антон Винцентович обратился к  председателю комитета госконтроля области за содействием в вопросе оформления опеки над Виталием либо его возвращении в Бастуны. Так хоть будет возможность навещать его и как-то поддерживать.

Ситуация довольно непростая, — поделился с корреспондентом своим мнением Анатолий Дорожко. — Нужно всесторонне изучить этот вопрос. Обратившийся видит развитие ситуации по-своему, но, наверное, были основания  поместить недееспособного мужчину в данное учреждение. Во время общения прозвучала и мысль о недостаточном внимании со стороны персонала к подопечным. Условия пребывания людей в подобных социальных учреждениях зачастую требуют индивидуального подхода.

После приема Анатолий Андреевич обсудил с первым заместителем председателя райсполкома, начальником райсельхозпрода Александром Казимировичем Ясинским текущее положение дел в АПК района и готовность сельхозпредприятий к весенне-полевой кампании.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.

 
 
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К Анатолию Андреевичу обратился пенсионер из Жирмунского сельсовета. Он искренне и эмоционально рассказал свою историю, связанную с периодом жизни  в отделении...
 
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