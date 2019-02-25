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Достойный выбор в жизни

26.02.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Достойный выбор в жизни

12 февраля с выпускниками Вороновского колледжа сельскохозяйственного производства встретились начальник группы призыва на военную службу военного комиссариата Вороновского района капитан С.Л. Мацкевич и старший преподаватель авиационного факультета Военной академии Республики Беларусь подполковник Р.Л. Хурсан.

Руслан Леонидович кратко рассказал историю создания Военной академии и основных задачах учреждения. Более подробно остановился на семи факультетах, которые осу-ществляют подготовку курсантов. Для обучающихся созданы все условия. Учебно-материальная база позволяет стать отличным специалистом в своем деле.

Приветствуются в академии занятия различными видами спорта, курсанты принимают участие в спортивных мероприятиях как в Республике Беларусь, так и за ее пределами. Кстати, в январском номере военной газеты «Во славу Родины» в публикации о победителях XXIII чемпионата по гиревому спорту среди факультетов Военной академии рассказано и о наших земляках — Максиме Сульжицком (факультет связи и АСУ) и Дмитрие Ясюкевиче (факультет военной разведки).

За время обучения в Военной академии у курсантов есть возможность бесплатно обучиться по программе подготовки водителей категории «С» с последующим правом сдачи экзамена в ГАИ.

Шаги для поступления в Военную академию

  1. Обратиться в военный комиссариат по адресу: г.п. Вороново ул. Коммунальная, 7, кабинет №2 (тел. 2-51-27 — группа призыва), и написать заявление до 1 апреля.
  2. Пройти предварительный и окончательный профессиональный отбор по показателям: состояние здоровья; профессионально-психологический отбор; физическая подготовка.
  3. Сдать централизованное тестирование: русский или белорусский язык; математику и в зависимости от выбранной специальности историю Беларуси или физику.
  4. В июле подать документы в приемную комиссию Военной академии.
  5. В назначенное время прибыть на заседание приемной комиссии.

Более подробную информацию о факультетах и специальностях Военной академии можно найти на сайте varb.mil.by, а также на сайте Вороновского районного исполнительного комитета (раздел военного комиссариата).

Светлана Мацкевич,

начальник группы призыва на военную службу военного комиссариата Вороновского района,

капитан.

 
 
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12 февраля с выпускниками Вороновского колледжа сельскохозяйственного производства встретились начальник группы призыва на военную службу военного комиссариата...
 
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