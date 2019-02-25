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Достойный выбор в жизни
26.02.2019 — Разное | Вороновская газета
12 февраля с выпускниками Вороновского колледжа сельскохозяйственного производства встретились начальник группы призыва на военную службу военного комиссариата Вороновского района капитан С.Л. Мацкевич и старший преподаватель авиационного факультета Военной академии Республики Беларусь подполковник Р.Л. Хурсан.
Руслан Леонидович кратко рассказал историю создания Военной академии и основных задачах учреждения. Более подробно остановился на семи факультетах, которые осу-ществляют подготовку курсантов. Для обучающихся созданы все условия. Учебно-материальная база позволяет стать отличным специалистом в своем деле.
Приветствуются в академии занятия различными видами спорта, курсанты принимают участие в спортивных мероприятиях как в Республике Беларусь, так и за ее пределами. Кстати, в январском номере военной газеты «Во славу Родины» в публикации о победителях XXIII чемпионата по гиревому спорту среди факультетов Военной академии рассказано и о наших земляках — Максиме Сульжицком (факультет связи и АСУ) и Дмитрие Ясюкевиче (факультет военной разведки).
За время обучения в Военной академии у курсантов есть возможность бесплатно обучиться по программе подготовки водителей категории «С» с последующим правом сдачи экзамена в ГАИ.
Шаги для поступления в Военную академию
Более подробную информацию о факультетах и специальностях Военной академии можно найти на сайте varb.mil.by, а также на сайте Вороновского районного исполнительного комитета (раздел военного комиссариата).
Светлана Мацкевич,
начальник группы призыва на военную службу военного комиссариата Вороновского района,
капитан.
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12 февраля с выпускниками Вороновского колледжа сельскохозяйственного производства встретились начальник группы призыва на военную службу военного комиссариата...
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