В центре Лиды перевернулся Hyundai с 19-летним парнем за рулем







Инцидент произошел 26 февраля в 9.20 по ул. Ленинской. 19-летний лидчанин, учащийся Лидского колледжа, ехал на занятия.

При спуске с путепровода, со стороны Слободы в сторону центра города, он не справился с управлением. После этого машину отбросило на газон, она ударилась в металлическое ограждение и опрокинулась.

В результате аварии водитель получил травмы и был направлен в травматологическое отделение Лидской ЦРБ.

Вероятной причиной ДТП стала неправильно выбранная скорость. К тому же, на авто была установлена хоть и зимняя резина, но с большим износом. Водительское удостоверение молодой человек получил полгода назад. От более тяжелых последствий парня уберегло то, что он был пристегнут.

С 25 по 28 февраля проходит очередная акция ГАИ «Пристегнись». Это ДТП еще раз доказывает, насколько важно использовать ремни безопасности. Напоминаем, что штраф за игнорирование ремней безопасности составляет на первый раз до 1 базовой величины, повторно в течение года – от 2 до 5 базовых, сообщает газета «Принеманские вести» .