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В городе начали массово высаживать деревья на улицах. Что происходит?

26.02.2019 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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На дворе почти весенняя погода, которая благоприятствует проводимой в городе акции «1000 деревьев к 1000 - летию Бреста».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63849.php

В городе начали массово высаживать деревья на улицах. Что происходит?

Для работников ПКУП «Коммунальник» сажать деревья дело обыденное.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63849.php

В городе начали массово высаживать деревья на улицах. Что происходит?

Вот и сегодня плановая работа кипит полным ходом.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63849.php

В городе начали массово высаживать деревья на улицах. Что происходит?

Если бы каждая семья, живущая в областном центре, посадила бы по одному деревцу, Брест давно бы стал самым зеленым городом Беларуси!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63849.php

В городе начали массово высаживать деревья на улицах. Что происходит?

А вы уже высадили своё дерево? Приглашаем присоединиться к акции!

 
Теги: Брест
 
 
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  На дворе почти весенняя погода, которая благоприятствует проводимой в городе акции «1000 деревьев к 1000 - летию Бреста». Для работников ПКУП «Коммунальник» сажать...
 
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