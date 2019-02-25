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В городе начали массово высаживать деревья на улицах. Что происходит?
26.02.2019 18:54 — Разное | Виртуальный Брест
На дворе почти весенняя погода, которая благоприятствует проводимой в городе акции «1000 деревьев к 1000 - летию Бреста».
Для работников ПКУП «Коммунальник» сажать деревья дело обыденное.
Вот и сегодня плановая работа кипит полным ходом.
Если бы каждая семья, живущая в областном центре, посадила бы по одному деревцу, Брест давно бы стал самым зеленым городом Беларуси!
А вы уже высадили своё дерево? Приглашаем присоединиться к акции!
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На дворе почти весенняя погода, которая благоприятствует проводимой в городе акции «1000 деревьев к 1000 - летию Бреста». Для работников ПКУП «Коммунальник» сажать...
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