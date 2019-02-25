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В Бресте похитили ящик для сбора средств на лечение 3-х летней Гладкой Сашеньки

26.02.2019 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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В торговом центре «Галерея Гранд», расположенном в г. Брест, ул. Куйбышева, 15 мужчиной был украден ящик для сбора средств на лечение 3-х летней Гладкой Сашеньки.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63847.php

В Бресте похитили ящик для сбора средств на лечение 3-х летней Гладкой Сашеньки

К сожалению, есть такие люди, которые так низко и мерзко обогащаются. Очень обидно и больно, что с такими людьми мы живем в одном городе. Хочется кричать и плакать. - "Люди, но неужели у Вас не дрогнула рука, когда Вы совершали сиё преступление. Зачем воровать Надежду и Шанс на спасение у больного ребенка???? ЗАЧЕМ???? Волонтеры с таким трудом устанавливали копилочку, собирая кучу документов и согласований, а главное, благодаря неравнодушным людям, которые решили помочь, пополняя ящик, в нем собралась сумма, которая помогла бы ускорить закрытие сбора".

И еще хотим выложить видео, где хорошо видно человека, который похитил ящик в торговом центре.

Администрацией торгового центра мужчина, совершивший данное деяние найден, но, к сожалению, денег из этого ящика уже не вернуть.

Считаю, что Брест должен знать своих "героев" в лицо.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63847.php

В Бресте похитили ящик для сбора средств на лечение 3-х летней Гладкой Сашеньки

P.S. На сегодняшний день в торговом центре установлен новый ящик, однако времени на сбор средств осталось очень мало, ПРОСИМ всех неравнодушных жителей города, помочь нам максимально пополнить копилочку на лечение Сашеньки (копилочка установлена напротив магазина Букваешка, а также дополнительно в ТЦ будут установлены еще 2 копилочки, ведь времени с каждым днем все меньше).

 
Теги: Брест
 
 
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  В торговом центре «Галерея Гранд», расположенном в г. Брест, ул. Куйбышева, 15 мужчиной был украден ящик для сбора средств на лечение 3-х летней Гладкой Сашеньки. К...
 
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