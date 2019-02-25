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Первое место из 60 тысяч. Белорус выиграл конкурс «Угадай победителя Оскара» от «Кинопоиска»

26.02.2019 18:43 — Разное | Tut.by  
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Белорусский режиссер Никита Лаврецкий выиграл конкурс «Угадай победителя премии "Оскар"», который каждый год проводит крупнейший российский сайт о кино «Кинопоиск». За первое место сражались более 60 тысяч человек.


— Почему я такой лох, что не ставлю деньги на «Оскары», а играю в игре "Кинопоиска", где можно выиграть максимум сумку на пояс и тушь? — пишет Никита на своей странице в Facebook. А потом добавляет: — Оказывается еще в числе призов «Яндекс.Станция» — это какой-то суперагрегат по мотивам «Черного зеркала»! В этом году у меня впервые 1 место из 60 000 участников, и кто ещё будет спорить, что это самая скучная премия в мире?

— А ты, получается, угадал всех-всех? — уточняем.

— Из всех номинаций мимо только «Лучшие спецэффекты», «Монтаж звука», «Монтаж» и «Короткометражный игровой фильм».

Напоминаем, американская киноакадемия вчера раздала «Оскары». Лучший фильм — «Зеленая книга», лучшим актером признан Рами Малек («Богемская рапсодия»), а лучшей актрисой — Оливия Колман («Фаворитка»).

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Белорусский режиссер Никита Лаврецкий выиграл конкурс «Угадай победителя премии Оскар», который каждый год проводит крупнейший российский сайт о кино...
 
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