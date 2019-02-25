Минское «Динамо» играет против сборной Экстралиги на основе «Юности». Онлайн

В серии товарищеских игр с « большим значением » сразятся минское «Динамо» сборная, составленная из игроков Экстралиги на основе столичной «Юности». Первая встреча серии до двух побед пройдет в «Минск-Арене».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

До сих пор неясно, какое именно значение будет иметь матч. Андрей Сидоренко утверждает, что серия позволит просмотреть кандидатов в сборную.

Минское «Динамо» подходит к игре с дюжиной травмированных и заявкой в полтора десятка игроков. «Юность» усилилась игроками из других белорусских команд из Экстралиги.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.