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Минское «Динамо» играет против сборной Экстралиги на основе «Юности». Онлайн
В серии товарищеских игр с «
До сих пор неясно, какое именно значение будет иметь матч. Андрей Сидоренко утверждает, что серия позволит просмотреть кандидатов в сборную.
Минское «Динамо» подходит к игре с дюжиной травмированных и заявкой в полтора десятка игроков. «Юность» усилилась игроками из других белорусских команд из Экстралиги.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.
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В серии товарищеских игр с «большим значением» сразятся минское «Динамо» и сборная чемпионата Беларуси на основе «Юности». Первая встреча серии до двух побед...
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