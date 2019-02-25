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Депутаты рассмотрят возможность смягчения «наркотических» статей УК

26.02.2019 18:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Депутаты рассмотрят возможность смягчения «наркотических» статей УК
Фото из открытых источников

Парламент Беларуси в ближайшее время рассмотрит изменения в ст. 328 Уголовного кодекса («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов»). В частности, как сообщил начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадий КАЗАКЕВИЧ, законопроект касается снижения нижних пределов санкций по ч.2 и ч.3 ст.328 УК.

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Геннадий Казакевич сообщил, что нижние пределы санкций предлагается снизить на два года. В то же время эксперт констатировал, что МВД против смягчения наказания, так как, по его мнению, это ни к чему не приведет. Такая же позиция и у Верховного суда, пишет БЕЛТА.

Между тем, «и наша позиция, и позиция Верховного суда не являются превалирующими. Законодатель не связан с МВД и вправе принять то, что считает нужным», – отметил Геннадий Казакевич.

Отметим, что в 2018 году парламент уже рассматривал подобные новшества в законодательство страны. Сейчас за незаконный оборот наркотических средств с целью сбыта грозит от 5 до 8 лет лишения свободы, планировалось установить пределы от 3 до 8. За это же преступление, совершенное группой лиц, в крупном размере или ранее уже судимым за наркотики, теперь наказывают лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. Планку предлагали снизить: от 6 до 15 лет. Данные изменения в УК были приняты в парламенте в первом чтении, однако во время второго чтения новшества по «наркотической» статье из законопроекта исключили.

 
 
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Поправки касаются снижения нижних пределов санкций некоторых статей Уголовного кодекса (УК) Республики Беларусь, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
 
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