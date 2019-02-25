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«Что вижу, то пою». Галкин показал невероятную связь Пугачёвой с их 5-летней дочерью
Новости России. Максим Галкин показал музыкальную импровизацию Аллы Пугачевой вместе с дочерью Елизаветой.
Милый ролик артист
На кадрах Алла Пугачева импровизирует и поет песню своей дочери. «До чего ж хорошо быть с тобою, Лизок», – отмечает она. Девочка в свою очередь тоже спела родителям.
Максим Галкин отметил, что его супруга – настоящий мастер импровизаций и всегда находит, чем занять детей.
Максим Галкин:
Подписчиков умилила эта трогательная сцена. Они отметили, что даже на видео можно заметить невероятную связь между мамой и дочкой.
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Новости России. Максим Галкин показал музыкальную импровизацию Аллы Пугачевой вместе с дочерью Елизаветой. Скриншот из видео со страницы instagram.com/maxgalkinru Милый...
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