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В Санкт-Петербурге скончалась известная на весь мир российская супермодель
Новости России. В Санкт-Петербурге скончалась известная российская модель Ольга Пантюшенкова.
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По словам Оксаны Полевиковой – одной из знакомых известной в 90-е годы модели, причиной смерти стал рак.
Оксана Полевикова:
Пик модельной карьеры Ольги Пантюшенковой пришелся на 90-е годы – девушка получила известность по всему миру и многочисленные рекламные контракты. Девушка попала в тройку на конкурсе «Супермодель СССР» в 1991 году.
Ольга работала со многими модными домами – Christian Dior, Chanel, Kenzo, Cacharel, Valentino. Внешностью девушки восхищались прославленные модельеры – Джон Гальяно и Карл Лагерфельд, который скончался на минувшей неделе.
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Новости России. В Санкт-Петербурге скончалась известная российская модель Ольга Пантюшенкова. По информации РИА Новости со ссылкой на коллег модели, она...
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