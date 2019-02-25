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Многоточие и эмодзи – символы сарказма. Десять фактов о злой иронии

26.02.2019 18:27 — Разное | KYKY  
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Минский психолог и преподаватель Сергей Хонский опубликовал в своем Instagram забавные факты о сарказме, цитируем. 

1. Дети при распознавании сарказма первоначально в большей степени опираются на интонацию, нежели контекст.

2. За способность человека воспринимать сарказм отвечает область в правой извилине гиппокампа большого мозга (да, есть и такой). Нет, если вы не понимаете сарказм, это не значит, что у вас с ней проблемы.

3. Исследование Ruth Filik показало, что наиболее характерными для сарказма в виртуальном общении символами является эмодзи и многоточие.

4. Уровень удовлетворённости романтическими отношениями выше в парах, где оба партнёра понимают и практикуют использование сарказма.

5. Сарказм может выступать орудием совладания со стрессом: человек таким образом принимает агрессивные усилия по изменению ситуации.

6. Сарказм может выполнять манипулятивную функцию. У человека, о котором высказались с ехидцей (при условии, что он это понял), снижается способность критически оценивать намерения и действия манипулятора.

7. Лучше генерируют и распознают сарказм люди, имеющие широкий кругозор и большой словарный запас. Читайте больше художественной литературы, господа.

8. Несмотря на то что большинство авторов определяют сарказм как форму косвенной агрессии, его, как и троллинг, больше используют люди с развитой эмпатией (способностью вчувствоваться) и высоким эмоциональным интеллектом.

9. Сарказм в большей мере характерен для людей, детство которых было насыщено эмоциями самого разного спектра – от негативных до позитивных.

10. Научиться шутить остро можно, однако саркастичных от природы людей легко распознать по способности быстро генерировать такие высказывания, богатом арсенале как словесных конструкций, так и интонаций, посредством которых преподносится сарказм.

 
 
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Минский психолог и преподаватель Сергей Хонский опубликовал в своем Instagram забавные факты о сарказме, цитируем.  1. Дети при распознавании сарказма первоначально...
 
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