Многоточие и эмодзи – символы сарказма. Десять фактов о злой иронии

Минский психолог и преподаватель Сергей Хонский опубликовал в своем Instagram забавные факты о сарказме, цитируем.

1. Дети при распознавании сарказма первоначально в большей степени опираются на интонацию, нежели контекст.



2. За способность человека воспринимать сарказм отвечает область в правой извилине гиппокампа большого мозга (да, есть и такой). Нет, если вы не понимаете сарказм, это не значит, что у вас с ней проблемы.



3. Исследование Ruth Filik показало, что наиболее характерными для сарказма в виртуальном общении символами является эмодзи и многоточие.



4. Уровень удовлетворённости романтическими отношениями выше в парах, где оба партнёра понимают и практикуют использование сарказма.



5. Сарказм может выступать орудием совладания со стрессом: человек таким образом принимает агрессивные усилия по изменению ситуации.



6. Сарказм может выполнять манипулятивную функцию. У человека, о котором высказались с ехидцей (при условии, что он это понял), снижается способность критически оценивать намерения и действия манипулятора.



7. Лучше генерируют и распознают сарказм люди, имеющие широкий кругозор и большой словарный запас. Читайте больше художественной литературы, господа.



8. Несмотря на то что большинство авторов определяют сарказм как форму косвенной агрессии, его, как и троллинг, больше используют люди с развитой эмпатией (способностью вчувствоваться) и высоким эмоциональным интеллектом.



9. Сарказм в большей мере характерен для людей, детство которых было насыщено эмоциями самого разного спектра – от негативных до позитивных.



10. Научиться шутить остро можно, однако саркастичных от природы людей легко распознать по способности быстро генерировать такие высказывания, богатом арсенале как словесных конструкций, так и интонаций, посредством которых преподносится сарказм.