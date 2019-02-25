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Прогноз Eurocontrol: в Беларуси к 2025 году доля лоукостов в лучшем случае составит 3%

26.02.2019 18:13 — Разное | KYKY  
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Европейская организация по безопасности воздушной авиации, или Eurocontrol, составила семилетний прогноз о развитии авиаотрасли. Согласно прогнозу, в лучшем случае к 2025 году доля лоукостов в Беларуси составит 3%, пишет The Village. В худшем, как и в прошлом году, – 0%.

Eurocontrol также опубликовала таблицу, в которой представила прогнозы в трех категориях: низкий прогноз (наименее оптимистический), средний и хороший. Предполагается, что большую долю рынка лоукостов придется на Латвию – к 2025 году она вырастет с 74% до 75%. Хорошие показатели предрекают Великобритании, Испании, Македонии и Канарским островам: 50-58%.
 


Прогноз для Беларуси

Говоря о Беларуси, стоит отметить, среди 45 стран у нас худший показатель по лоукостам. Тем не менее, в прошлом году минский Национальный аэропорт обслужил 26 082 авиарейса. Если динамика роста сохранится – 6-13% – то в Минске можно ожидать 45–50 тысяч рейсов ежегодно, в то время как 3% от этого числа – 1 430 рейсов. Это значит, при удачном стечении обстоятельств в Минске будут совершаться четыре авиарейса каждый день: два прилета и два вылета. 

Однако следует подчеркнуть, что прогнозы носят теоритический характер. Есть, кстати, предположение, что лоукосты могут появиться не в Минске, а в аэропорту Гродно

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Европейская организация по безопасности воздушной авиации, или Eurocontrol, составила семилетний прогноз о развитии авиаотрасли. Согласно прогнозу, в лучшем случае к...
 
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