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В Минске сняли эпизод для фильма про Янку Купалу

26.02.2019 18:01 — Разное | KYKY  
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В июле 2018 года Владимир Янковский отснял первые сцены для своего полнометражного фильма «Купала». Наконец, съемки ленты про беларуского поэта дошли и до Минска: в Троицком предместье сняли эпизод, как Купала входит редакцию «Нашай Нівы» в Вильне, пишет «Наша Ніва». 

Что снимали 

Как Купала перед входом в редакцию перекидывается парой слов с сотрудником газеты. На эту эпизодическую роль был приглашен главный редактор нынешней «Нашай Нівы» Егор Мартинович. Казалось бы, эпизод крайне маленький, но чтобы его отснять почти на весь день перекрыли Старовиленскую улицу. 



Кто снимал, и когда можно будет увидеть фильм 

Роль Янки Купалы играет Николай Шестак. Актер живет и работает в Риге, но имеет беларуские корни – его отец родился в Беларуси. Сценаристка ленты – Алена Калюнова.
Ленту планируют завершить к концу 2019 года, а сам кинопроект имеет статус национального.

 
Теги: Минск
 
 
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В июле 2018 года Владимир Янковский отснял первые сцены для своего полнометражного фильма «Купала». Наконец, съемки ленты про беларуского поэта дошли и до Минска: в...
 
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