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В Минске сняли эпизод для фильма про Янку Купалу
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В июле 2018 года Владимир Янковский отснял первые сцены для своего полнометражного фильма «Купала». Наконец, съемки ленты про беларуского поэта дошли и до Минска: в Троицком предместье сняли эпизод, как Купала входит редакцию «Нашай Нівы» в Вильне,
Кто снимал, и когда можно будет увидеть фильм
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В июле 2018 года Владимир Янковский отснял первые сцены для своего полнометражного фильма «Купала». Наконец, съемки ленты про беларуского поэта дошли и до Минска: в...
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