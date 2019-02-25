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В Добрушском районе трактор упал в мелиоративный канал и прижал рабочего

26.02.2019 19:11 — Разное | Аргументы и факты  
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В Добрушском районе трактор упал в мелиоративный канал и прижал рабочего
МЧС Республики Беларусь

Как стало известно, 26 февраля специалисты проводили работы по сварке металлической заслонки шлюза возле мелиоративного канала в Добрушском районе. Около 10.45 произошел порыв троса, которым трактор «Амкодор» удерживал заслонку.

В Добрушском районе трактор упал в мелиоративный канал и прижал рабочего В Кировском районе рабочий погиб под автобусом, который ремонтировал

В результате инцидента трактор упал в мелиоративный канал и прижал к конструкциям шлюза 50-летнего рабочего. Мужчина не смог выбраться самостоятельно, потребовалась помощь спасателей.

Спустя короткое время сотрудники МЧС прибыли на место происшествия, освободили мужчину и передали медработникам. С травмами различной степени тяжести он отправлен в больницу.

 
 
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