В Добрушском районе трактор упал в мелиоративный канал и прижал рабочего

Как стало известно, 26 февраля специалисты проводили работы по сварке металлической заслонки шлюза возле мелиоративного канала в Добрушском районе. Около 10.45 произошел порыв троса, которым трактор «Амкодор» удерживал заслонку.

В результате инцидента трактор упал в мелиоративный канал и прижал к конструкциям шлюза 50-летнего рабочего. Мужчина не смог выбраться самостоятельно, потребовалась помощь спасателей.

Спустя короткое время сотрудники МЧС прибыли на место происшествия, освободили мужчину и передали медработникам. С травмами различной степени тяжести он отправлен в больницу.