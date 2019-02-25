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Средняя школа №11 Слуцка признана лучшей в Минской области
26.02.2019 — Разное | Слуцк Город
Слуцкая школа №11 три года подряд становилась лучшим учреждением среднего образования в Слуцком районе. А в нынешнем году школа признана лучшей из городских школ во всей Минской области.
Государственное учреждение образования «Средняя школа №11 г. Слуцка» признано победителем областного конкурса «За достижение высоких показателей в развитии образования по итогам 2018 года»,
По итогам конкурса учреждение награждено дипломом Главного управления по образованию Минского областного управления образования.
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Слуцкая школа №11 три года подряд становилась лучшим учреждением среднего образования в Слуцком районе. А в нынешнем году школа признана лучшей из городских школ...
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