Средняя школа №11 Слуцка признана лучшей в Минской области





Слуцкая школа №11 три года подряд становилась лучшим учреждением среднего образования в Слуцком районе. А в нынешнем году школа признана лучшей из городских школ во всей Минской области.

Государственное учреждение образования «Средняя школа №11 г. Слуцка» признано победителем областного конкурса «За достижение высоких показателей в развитии образования по итогам 2018 года», сообщается в группе школы Вконтакте.

По итогам конкурса учреждение награждено дипломом Главного управления по образованию Минского областного управления образования.

Успех - это лестница, на нее не взобраться, держа руки в карманах. Под чётким руководством человека, который вселяет уверенность в успех, заряжает коллег оптимизмом, заставляет поверить в свои силы и не боится трудностей при осуществлении перспективных начинаний и, конечно же, ежедневной поддержке и одобрению родителей МЫ ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ в МИНСКОЙ ОБЛАСТИ!



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