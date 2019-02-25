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Стало известно, кто в Слуцком райисполкоме займёт должность заместителя по идеологии

26.02.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Стало известно, кто в Слуцком райисполкоме займёт должность заместителя по идеологии

    Наталья Чернушевич на праздновании дня города: в сером пальто слева от председателя районного Совета депутатов Натальи Овсянниковой

На кандидатуру заместителя председателя Слуцкого райисполкома по вопросам социальной сферы и идеологической работе согласована Наталья Чернушевич. Об этом в своём Twitter сообщил председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский.

— Кандидатура Чернушевич Натальи Викентьевны в установленном порядке согласована на должность заместителя председателя районного исполнительного комитета, курирующего вопросы социальной сферы. К своим служебным обязанностям она приступит с 27 февраля, — сообщил Андрей Янчевский.

Ранее Наталья Чернушевич занимала должность управляющей делами Слуцкого райисполкома, в её компетенцию входили в том числе вопросы работы с обращениями граждан, осуществления административных процедур, ведение хозяйственной деятельности раийсполкома. 

В конце января в отставку торжественно проводили Ларису Геннадьевну Добровольскую, которая занимала должность заместителя председателя райисполкома по идеологической работе. В компетенцию зама по идеологии входят вопросы социально-культурной сферы, образования, СМИ, здравоохранения, спорта, идеологической работы и проведения массовых мероприятий.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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На кандидатуру заместителя председателя Слуцкого райисполкома по вопросам социальной сферы и идеологической работе согласована Наталья Чернушевич.
 
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