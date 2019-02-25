Стало известно, кто в Слуцком райисполкоме займёт должность заместителя по идеологии





Наталья Чернушевич на праздновании дня города: в сером пальто слева от председателя районного Совета депутатов Натальи Овсянниковой

На кандидатуру заместителя председателя Слуцкого райисполкома по вопросам социальной сферы и идеологической работе согласована Наталья Чернушевич. Об этом в своём Twitter сообщил председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский.

— Кандидатура Чернушевич Натальи Викентьевны в установленном порядке согласована на должность заместителя председателя районного исполнительного комитета, курирующего вопросы социальной сферы. К своим служебным обязанностям она приступит с 27 февраля, — сообщил Андрей Янчевский.

Ранее Наталья Чернушевич занимала должность управляющей делами Слуцкого райисполкома, в её компетенцию входили в том числе вопросы работы с обращениями граждан, осуществления административных процедур, ведение хозяйственной деятельности раийсполкома.

В конце января в отставку торжественно проводили Ларису Геннадьевну Добровольскую, которая занимала должность заместителя председателя райисполкома по идеологической работе. В компетенцию зама по идеологии входят вопросы социально-культурной сферы, образования, СМИ, здравоохранения, спорта, идеологической работы и проведения массовых мероприятий.



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