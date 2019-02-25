|
Стало известно, кто в Слуцком райисполкоме займёт должность заместителя по идеологии
26.02.2019 — Разное | Слуцк Город
На кандидатуру заместителя председателя Слуцкого райисполкома по вопросам социальной сферы и идеологической работе согласована Наталья Чернушевич. Об этом в своём Twitter
— Кандидатура Чернушевич Натальи Викентьевны в установленном порядке согласована на должность заместителя председателя районного исполнительного комитета, курирующего вопросы социальной сферы. К своим служебным обязанностям она приступит с 27 февраля, — сообщил Андрей Янчевский.
Ранее Наталья Чернушевич занимала должность управляющей делами Слуцкого райисполкома, в её компетенцию входили в том числе вопросы работы с обращениями граждан, осуществления административных процедур, ведение хозяйственной деятельности раийсполкома.
В конце января в отставку торжественно
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На кандидатуру заместителя председателя Слуцкого райисполкома по вопросам социальной сферы и идеологической работе согласована Наталья Чернушевич.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)