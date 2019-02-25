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К осени в Беларуси подготовят жесткие меры борьбы с уклонистами

26.02.2019 18:51 — Разное | Партизан  
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К осени 2019-го в Беларуси подготовят жесткие меры борьбы с уклонистами от службы в армии. Об этом было заявлено по итогам совещания с руководителем государства, посвященного возможным изменениям в призыве молодых белорусов на срочную службу, передает "Еврорадио".



Как известно, количество призывников неуклонно снижается, а 80% из них освобождается от службы в армии для продолжения образования. Лукашенко заявил на совещании, что Совмин подготовил проект документа об усилении ответственности за уклонение от службы.

По итогам совещания министр обороны Андрей Равков сообщил, что по предложениям были приняты положительные решения. Только в ряде случаев будут уточнять "некоторые вопросы с юридической стороны". Нововведения решили реализовывать в два этапа. Сначала будет наводиться порядок "на всех уровнях" — в школах, где есть уроки допризывной подготовки, в военкоматах, в которых работают медкомиссии, и, наконец, в армии вообще. Одновременно разработают меры по борьбе с уклонистами. Как информирует БЕЛТА, к осени о результатах этой работы сообщат руководителю государства.


Что касается второго этапа, то во время него будут пересматриваться правила призыва на срочную службу в армию. На сегодняшний день существует 47 отсрочек, и их количество могут сократить. Предполагается, что отсрочку для образования можно будет получить только один раз. Важная задача — заинтересованность молодых людей службой в белорусской армии. Уже есть предложения, которые собираются использовать постепенно. На совещании речь шла о том, что кардинальных изменений не планируется.

По словам Равкова, люди, отслужившие в армии, смогут бесплатно пройти подготовительные курсы для поступления в вуз. У них будет приоритет при поступлении при равных баллах с теми, кто не служил, при получении жилья в общежитии. Ранее министр обороны уже высказывался на эту тему, он упоминал и преимущество при распределении.

 
 
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К осени 2019-го в Беларуси подготовят жесткие меры борьбы с уклонистами от службы в армии. Об этом было заявлено по итогам совещания с руководителем государства,...
 
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