|
Ночью 27 февраля в Беларуси возможны проблемы с телефонной связью
Об этом сообщает в
"С 1:00 до 6:00 возможны перерывы в работе услуг телефонной связи сети IMS/NGN". Они могут составлять до 10 минут. Отмечается, что упомянутые проблемы с телефонной связью не касаются Минска и Минской области. "Белтелеком" приносит пользователям извинения за неудобства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщает в Twitter "Белтелеком".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)