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На Октябрьской площади в Минске прошла акция в поддержку политзаключённых
Во вторник вечером на Октябрьской площади в Минске прошла несанкционированная акция в поддержку политзаключённых.
В ней приняли участие около десятка человек, а среди них — известные общественные активисты Ольга Николайчик, Николай Дедок, Максим Винярский, Леонид Кулаков. Ещё несколько потенциальных участников акции были превентивно задержаны (известно о задержании Павла Северинца, Анастасии Гусевой, Дмитрия Полиенко), передает
Участники пикета держали в руках плакаты и растяжку с надписью "Свободу политзаключённым!". Правоохранители снимали их на видео.
Акция продолжалась 22 минуты.
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Во вторник вечером на Октябрьской площади в Минске прошла несанкционированная акция в поддержку политзаключённых.
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