На Октябрьской площади в Минске прошла акция в поддержку политзаключённых

В ней приняли участие около десятка человек, а среди них — известные общественные активисты Ольга Николайчик, Николай Дедок, Максим Винярский, Леонид Кулаков. Ещё несколько потенциальных участников акции были превентивно задержаны (известно о задержании Павла Северинца, Анастасии Гусевой, Дмитрия Полиенко), передает