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Порошенко: РФ разворачивает на границе с Украиной комплексы "Искандер" - Кремль готовится к военному удару

26.02.2019 18:27 — Разное | Партизан  
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Украина наблюдает беспрецедентную милитаризацию Черноморского региона.



Россия ведет подготовку к полномасштабной агрессии против Украины, заявил 26 февраля президент Украины Петр Порошенко на выступлении на оперативно-стратегическом собрании с руководящим составом Вооруженных сил Украины в Киеве, передает корреспондент "ГОРДОН".

По словам украинского президента, Россия "никоим образом не отказалась от возможности достичь своих целей в Украине вооруженным путем".

"Агрессор, вы знаете, разворачивает новые военные соединения вблизи наших границ, наращивая потенциал для вероятного и возможного вторжения. На западном стратегическом направлении враг продолжает формировать объединенное стратегическое командование "Запад" в составе двух общевойсковых армий, танковой армии, армейского корпуса, армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. На юго-западном стратегическом направлении – восьмая общевойсковая армия осуществляет непосредственное управление двумя российскими армейскими корпусами, развернутыми на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", – заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина наблюдает "беспрецедентную милитаризацию Черноморского региона".

"На территории временно оккупированного Крыма агрессор создал мощное объединение войск, которое включает наземный, воздушный и морской компоненты общей численностью свыше 30 тыс. военнослужащих. Вблизи наших границ агрессор формирует и разворачивает ракетные части, оснащенные комплексами "Искандер". Создание ударных оперативных сил на западном и юго-западном стратегических направлениях абсолютно ничего общего с обороной для РФ не имеет. Мы понимаем с вами, что эти силы предназначены для военного удара. И именно к этому готовится Кремль", – заявил глава государства.

По его словам, "угроза полномасштабной войны – это не декларация".


"Она целиком реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника. Приготовления ведутся вблизи границы Украины, в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и на территории аннексированного Крыма", – заявил Порошенко.

Президент добавил, что было бы ошибкой думать, что аппетиты России "ограничатся только территорией Украины".

"Ее гибридная война имеет целью кардинально изменить весь политический ландшафт всей Европы, а иногда планы распространяются и до глобальных изменений", – сказал Порошенко.

В апреле 2014 года, после аннексии Россией Крыма, на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.



 
 
Ссылка на источник 24
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Украина наблюдает беспрецедентную милитаризацию Черноморского региона.
 
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