







Republic . За счет аннексии Крыма РФ получила 27 тыс. км² территории (0,15% от общей территории России) и 2,2 млн новых жителей, однако понесла существенные экономические потери. Такое мнение выразил российский экономист, директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко в колонке "Путь в никуда. Чего стоили России пять лет с Крымом?", опубликованной 26 февраля на сайте





Экономист отметил, что к "плюсам" от аннексии Крыма, кроме объективных данных о присоединенных территориях, можно добавить "субъективные положительные эмоции значительной части населения". При этом, Россия "сошла с нормальной траектории развития".





Он подсчитал, что за пять лет Россия потратила 1,5 трлн рублей (около $23 млрд) на социальные выплаты и вложения в инфраструктуру Крыма, что равняется всем федеральным расходам на образование за два года или на здравоохранение за три года.





Алексашенко напомнил, что из-за аннексии Россия попала под международные санкции и оказалась в изоляции, что привело к ее технологическому отставанию. Экономист добавил, что рост экономики в РФ практически остановился и составил 2% при росте мировой экономики на 19%, а уровень жизни граждан за пять лет снизился на 11%.









Он отметил, что из России за это время эмигрировали около 3 млн человек, а в самой стране значительно усилились репрессии и произошел раскол в обществе.





Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.



