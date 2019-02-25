Сообщатся, что перебои могут продолжаться до 10 минут. При этом данное предупреждение касается всех абонентов по Беларуси, за исключением жителей Минска и Минской области.
|
«Белтелеком» предупредил о возможных неполадках с телефонной связью
26.02.2019 19:28 — Разное | Аргументы и факты
Сообщатся, что перебои могут продолжаться до 10 минут. При этом данное предупреждение касается всех абонентов по Беларуси, за исключением жителей Минска и Минской области.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неполадки со связью возможны в ночь с 26 на 27 февраля.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)