Министерство внутренних дел Беларуси отмечает рост "наркоконструкторов" и призывает граждан активнее содействовать МВД в выявлении таких наркопроизводителей и наркоторговцев.

"Определенную опасность, которая нарастает, представляют собой конструкторы. Это минимальный набор лабораторного оборудования для изготовления синтетических наркотиков", - рассказал во вторник в Минске начальник главного управлении по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Геннадий Казакевич.

Он пояснил, что речь идет о наборе для изготовления синтетических наркотиков, который вмещается в небольшую коробку и "стоит сравнительно небольших денег – до $350".

"Мы отмечаем все больше таких мини-лабораторий, действие которых в Беларуси пресекаем", - отметил Г.Казакевич.

Между тем, он обратил внимание на тот факт, что такие "наркоконструкторы" чрезвычайно сложны к обнаружению и вешнее не имеют никаких отличительных признаков – запаха и т.д., по которым их можно было бы легко выявить.

"Хочу обратиться к гражданам не оставаться безучастными. Нам важна любая информация об этих нелегальных производствах. Мы гарантируем анонимность и возмездность любой информации о таких "наркопроизводствах", - отметил Г.Казакевич.

Он обратил внимание на то, что данный, новый, вид производства наркотиков представляет сегодня реальную опасность, а происходить это может "в гаражах, квартирах, любых домостроениях".

Также специалисты МВД отмечают рост распространения местной марихуаны среди наркоторговцев.

"Марихуана может быть дикорастущей. Однако в последнее время мы констатируем рост ее выращивания уже как криминальный бизнес. И это может быть чрезвычайно опасно", - заявил он.

По данным МВД, по кратности изъятых психотропов лидирует "синтетика" – метилэфедрон, альфа-пвп и амфитамин.